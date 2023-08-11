11 августа суд рассмотрел дело завкафедрой Омского государственного технического университета Владимира Юшы. Преподавателя, обвиняемого в хищении полутора миллионов рублей, приговорили к условному сроку. Информация об этом появилась в ТГ-канале судов Омской области.

Как сообщается, Владимир Юша в 2013-2014 годах инициировал и организовал проведение на базе ОмГТУ конкурса на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка и изготовление многоцелевого турбоагрегата» на сумму 1,4 млн рублей. При этом, один из студентов вуза, чью магистерскую диссертацию Юша курировал в качестве научного руководителя ранее уже разработал такой прибор.

По данным следствия, Владимир Юша обеспечил победу подконтрольной ему компании в вышеупомянутом конкурсе. В дальнейшем он без проведения каких-либо научных исследований на основе магистерской диссертации своего студента подготовил и оформил от имени ООО «Компрессионные и низкотемпературные технологии» отчет о выполненных работах, после чего университет перечислил на счет организации деньги, которые завкафедрой присвоил.

Подсудимый частично признал вину и полностью возместил нанесенный ущерб. Изучив все предоставленные доказательства, суд признал Владимира Юшу виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ и приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с двухгодичным испытательным сроком.

В одном из предыдущих материалов мы рассказывали о еще одном уголовном деле о мошенничестве в стенах того же вуза.