«Мегафон»: голосовой робот поможет РЖД в подборе сотрудников

«Российские железные дороги» смогут освободить от рутинных задач HR-специалистов при помощи решения «МегаФона» «Интеллектуальная обработка вызовов»: голосовой помощник, разработанный на базе искусственного интеллекта, самостоятельно проведет первичное общение с кандидатами на вакансии компании.

Сервис «МегаФона» интегрируется с платформой управления подбором персонала РЖД.Подбор, в которой содержится информация об открытых вакансиях. Система собирает отклики на них или выполняет поиск кандидатов по резюме. Голосовой помощник автоматически получает из РЖД.Подбор данные кандидата и совершает первичный звонок с предложением рассмотреть вакансию. Он рассказывает о должностных обязанностях, графике работы и других важных условиях.

Если кандидат подтверждает, что вакансия ему интересна и подходят условия, голосовой помощник переводит звонок на сотрудника службы персонала РЖД, который назначает дату и время очного собеседования. После звонка робот автоматически сохраняет решение кандидата в РЖД.Подбор – HR-специалисты компании в любой момент могут уточнить информацию по каждому кандидату, а также проанализировать ожидания соискателей в целом.

«РЖД – один из крупнейших работодателей в стране. При наших объемах найма с внешнего рынка труда, а это около 100 тысяч человек в год, автоматизация HR-процессов и роботизация рекрутинга – один из приоритетов кадрового блока. В настоящее время ИТ-решение «МегаФона» в нашей компании используется в пилотном режиме. В месяц голосовой робот совершает более 8000 звонков. Этот инструмент позволил нам снизить нагрузку на HR-специалистов. Также мы видим, что робот существенно повышает конверсию кандидатов, записанных на интервью», – отметил начальник департамента управления персоналом РЖД Сергей Саратов.

Голосовой робот, созданный на основе искусственного интеллекта, начинает общение по заранее разработанным сценариям, но подстраивается и обучается в процессе диалога. Он всегда обращается к кандидату по имени. Кроме того, робот автоматически определяет, в каком регионе живет кандидат, сопоставляет информацию с часовым поясом и самостоятельно подбирает наиболее подходящее время для звонка.

«Интеллектуальные голосовые роботы уже активно используются бизнесом для автоматизации работы колл-центров. Однако с развитием технологий ИИ может брать на себя более широкие задачи, освобождая сотрудников от сложных рутинных операций. Робот будет полезен не только бизнесу, но и самим соискателям. Голосовой ассистент предоставляет кандидатам информацию о вакансии, он способен ответить на вопросы и поддержать разговор, и мы уверены, что такое решение будет востребовано», — подчеркнула директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.