С 01 сентября 2023 года вступают в силу поправки в Федеральный закон «О газоснабжении в РФ», Жилищный кодекс РФ и Правила пользования газом № 410, касающиеся техобслуживания газового оборудования в частных и многоквартирных домах. Какие изменения предстоят, и как они повысят безопасность использования газа в быту, разбирался «Континент Сибирь».

Ключевым нововведением стало изменение требования к специализированным организациям, осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО/ВДГО). Ранее, для того чтобы вести деятельность по техобслуживанию организации достаточно было иметь аттестованных сотрудников и заявить о начале деятельности в госинспекцию. Теперь одним из основных условий является наличие у специализированной организации статуса газораспределительной (ГРО).

Как рассказал «Континенту Сибирь» начальник государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Новосибирской области Александр Полищук, согласно изменениям с 1 сентября право на осуществление деятельности по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного оборудования будут иметь только газораспределительные организации. Главный признак таких организаций – осуществление транспортировки газа по газораспределительным сетям.

«ГРО должны владеть на праве собственности или ином законном основании газораспределительной сетью, осуществлять транспортировку газа по газораспределительным сетям и по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, обеспечивать подачу газа его потребителям, заниматься техническим обслуживанием, ремонтом, эксплуатацией и развитием газораспределительной системы. Поэтому договоры на техобслуживание в индивидуальных и многоквартирных домах собственники и управляющие компании (ТСЖ, ЖСК) с 1 сентября 2023 года будут заключать с теми организациями, которые соответствуют этим условиям», – сообщил Александр Полищук.

Кроме того, произойдут изменения, направленные на усиление требований по обеспечению безопасной эксплуатации ВДГО и ВКГО в многоквартирных домах. Раньше законодательство допускало, что в многоквартирном газифицированном доме техобслуживанием оборудования в квартирах и общедомового оборудования занимаются несколько разных организаций, Теперь законодательно закреплен принцип – «один многоквартирный дом (МКД) – одна специализированная организация», когда собственники помещений в МКД будут обязаны заключить договоры на техобслуживание с той же специализированной организацией, с которой заключен договор на ТО ВДГО у управляющей организации (ТСЖ, ЖСК и пр.).

Договор о техническом обслуживании ВКГО в МКД может быть заключен двумя способами. Первый: лицом, определенным решением общего собрания собственников помещений в данном многоквартирном доме (например, управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив и др.), выступающим в качестве заказчика от имени всех собственников помещений или нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в многоквартирном доме. Для этого надо провести общее собрание собственников помещений, назначить управляющую компанию (ЖСК, ТСЖ и т.д.) заказчиком от имени всех собственников помещений, сообщить о данном решении назначенному лицу.

Второй: напрямую собственником квартиры в МКД с газораспределительной организацией. Для этого необходимо в целях получения сведений о наименовании газораспределительной организации, с которой следует заключать договор о техническом обслуживании ВКГО, обратиться в управляющую компанию, ТСЖ и т.д.) либо к поставщику газа. Затем нужно направить в газораспределительную организацию заявку (оферту) в письменной форме, которая должна содержать информацию, перечисленную в Правилах пользования газом № 410 (пункты 18-19).

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На сегодня согласно реестру ГЖИ Новосибирской области в регионе зарегистрировано 100 специализированных организаций по обслуживанию газового оборудования в жилых домах. Из них только 16 занимаются транспортировкой газа и оказывают весь спектр услуг по техподдержке. Их перечень можно найти на сайте регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Как отметил Александр Полищук, со всеми ГРО из этого списка можно будет заключать договоры техобслуживания.

В компании «Газпром межрегионгаз Новосибирск» «Континенту Сибирь» уточнили следующую информацию. Если абонент – собственник частного домовладения, то определить газораспределительную организацию для заключения договора на ТО ВДГО он может самостоятельно, проверив статус ГРО на сайте МинЖКХ. Если абонент проживает в многоквартирном доме, то его договор на ТО ВКГО должен быть заключен с той же газораспределительной организацией, что и договор на ТО ВДГО многоквартирного дома, в котором он живет. Просто надо уточнить информацию в управляющей компании (ТСЖ, ЖСК и др.).

Как пояснил «Континенту Сибирь» начальник ГЖИ Новосибирской области вопросы действия ранее заключенных договоров о техническом обслуживании ВДГО и ВКГО Федеральный закон No 71-Ф3 урегулировал следующим образом: договоры на ТО ВДГО/ВКГО, заключенные со специализированными организациями, не являющимися ГРО, подлежат перезаключению не позднее 01 января 2024 года; договоры о техобслуживании газового оборудования в многоквартирном доме должны быть заключены/перезаключены до 1 января 2024 года; для индивидуальных домовладений ранее заключенные договоры с ГРО действуют до их прекращения или расторжения.

Стоит особо подчеркнуть, что наличие договора на техническое обслуживание газового оборудования является обязательным условием поставки газа. «В адрес потребителей, не заключивших договоры на ТО ВДГО и ВКГО с газораспределительной организацией, поставщиком газа будут направлены соответствующие уведомления. В случае игнорирования уведомления поставщик газа в соответствии с пп. 45-46 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных постановлением правительства РФ от 21 июля 2008 года № 549 вправе в одностороннем порядке инициировать приостановление подачи газа потребителю», – прокомментировали необходимость перезаключения договоров по утвержденной Минстроем России типовой форме «Континенту Сибирь» в «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

Потребителям газа нужно помнить, что заключение новых договоров – это не прихоть регулятора. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования – это их прямая обязанность и гарантия безопасности.

Для внедрения новшества в России установили переходный период — до 1 января 2024 года. В течение четырёх месяцев договоры на техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования следует привести в соответствие с обновлённым законодательством и заключить их с газораспределительной организацией.