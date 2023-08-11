В ходе рабочей поездки в Венгеровский район губернатор Андрей Травников открыл реконструированный объект водоснабжения в селе Венгерово и проконтролировал работу районной системы здравоохранения. Информацией об этом поделился пресс-центр областного правительства.

11 августа губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в церемонии открытия водоснабжающего объекта в Венгерово, включающего 3 водозаборных скважины, водопроводную сеть длиной под 5 тысяч метров, насосно-фильтровальную станцию и резервуар-накопитель чистой воды. Благодаря введению в строй этого комплекса жители почти 7 тысяч жителей сел Венгерово и Новый Тартас получили бесперебойный доступ к чистой питьевой воде. Отмечается, что подобных объектов в регионе ранее не строили никогда. Работы были выполнены по национальному проекту «Экология», федеральному проекту «Чистая вода», в рамках утвержденной Правительством региона государственной программе Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области».

Глава региона отметил высокую значимость работы по обеспечению жителей районов области чистой водой. «Знаковое событие для жителей Венгерова и Нового Тартаса, но не менее знаковое событие для всей Новосибирской области. Потому, что это частичка большой работы, которую мы с вами проделали в последние годы. Задача, чтобы в каждом районном центре появились подобные комплексы по приготовлению суперчистой воды. К решению этой задачи мы шли не один год, нужно признать, что без решения президента нашей страны о запуске национальных проектов, в том числе нацпроекта «Чистая вода», мы бы шли дольше. Потому, что финансовые решения из федерального бюджета помогают ускорить реализацию всех наших планов», — приводит пресс-центр слова Травникова.

Также Андрей Травников посетил Венгеровскую ЦРБ и поручил подготовить проект реконструкции трехэтажного корпуса больницы, в котором расположены терапевтическое, хирургическое и акушерское отделения. Кроме этого, губернатор проконтролировал, как обеспечены лекарственными средствами отдаленные села района.

Ранее мы сообщали, что в одном из райцентров Новосибирской области прокуратура возбудила уголовное дело на местное руководство из-за проблем со снабжением населения водой.