Новосибирский театр «Красный факел» потратит на закупку оборудования к главной премьере сезона более трех миллионов рублей

Игорь Черных
 
Фото из архива «Континента Сибирь»

Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Новосибирский государственный драматический театр «Красный факел»  объявило поиск подрядчика на изготовление и поставку оборудования к спектаклю «Мёртвые души». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Авторское прочтение поэмы Николая Гоголя «Мертвые души» должно стать самой масштабной премьерой «Красного факела» в предстоящем сезоне. Над постановкой работает главный режиссер театра Андрей Прикотенко в тандеме с художником Ольгой Шаишмелашвили. Согласно концепции спектакля режиссер обещает кардинальное изменение пространства Большой сцены театра. В «Мертвых душах» будет занята почти вся труппа театра. Премьера запланирована на ноябрь 2023 года.

Согласно информации размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, основным содержанием закупки оборудования к спектаклю «Мертвые души» является приобретение двух электромеханических тяговых устройств (лебедок) и элементов управления к ним. Окончание подачи заявок на участие в закупке — 17 августа 2023 года. Начальная цена — 3 394 780 рублей.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, какие новосибирские театры будут отремонтированы к новому сезону.

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