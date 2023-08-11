Компания «Кузбассразрезуголь» выпустила в реку Томь 41,5 тыс. мальков ценных пород рыб – муксона и нельмы. Зарыбление главной водной артерии региона угольщики проводят ежегодно в рамках корпоративной природоохранной программы.

Выпуск мальков в реку провели совместно с Верхне-Обским территориальным управлением рыболовства. Молодь сибирских рыб выращена в специальной запруде и может легко адаптироваться к новым условиям обитания в Томи и ее притоках.

«В своей работе мы следуем основным принципам устойчивого развития, в числе которых ответственное потребление ресурсов и сохранение биоразнообразия. За последние три года «Кузбассразрезуголь» выпустил в водоемы более 350 тыс. мальков. Это позволяет поддерживать в реках региона популяцию ценных пород рыб и экологический баланс», — отметил директор по правовому обеспечению и экологии УК «Кузбассразрезуголь» Захар Сапурин.

На зарыбление водных объектов в этом году угольная компания направит 1,6 млн рублей. Общий объем затрат на реализацию комплексной природоохранной программы «Кузбассразрезугля» по итогам 2023 года превысит 1 млрд рублей. Компания ведет проектирование и строительство 6 новых высокопроизводительных очистных сооружений, также в текущем году будет проведена горнотехническая рекультивация почти 96 га земель, биологическая рекультивация охватит еще около 100 га. На территории Кузбасса при участии «Кузбассразрезугля» также будет высажено более 1,5 млн деревьев.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что кузбасским работникам угольной промышленности стала доступна новая программа лояльности.