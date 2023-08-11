Что и на сколько подорожало в Новосибирской области в июле 2023 года?

Новосибирскстат опубликовал отчет об изменении цен на потребительском рынке Новосибирской области в июле 2023 года. В сравнении с предыдущим месяцем общий рост цен в регионе составил 1,1%. При этом цены на продовольственные товары выросли на 1,1%, на непродовольственные товары и услуги — соответственно на 1,6% и на 0,2%. Данные в сравнении с июлем 2022 года не приводятся.

В отчете отмечается, что значительное влияние на динамику цен в группе продовольственных товаров оказало удорожание плодоовощной продукции. В частности, цена на картофель выросла по сравнению с июнем 2023 года на 59,6%, апельсины — на 55,9%, морковь — на 17,3%, белокочанную капусту — на 16,2% и яблоки — на 14,1%. Снижение цен в июле 2023 года зафиксировано на свежие огурцы на 37,7%, орехи – на 7,8%, сухофрукты – на 5%, свежие грибы – на 2,4%, замороженные ягоды – на 1,2%.

Среди непродовольственных товаров значительный рост цен зафиксирован в группе моторного топлива. Автомобильный бензин марки АИ-95 за месяц прибавил в цене 3,8%, марки АИ-92 и АИ-98 и выше – 3,7% и 2,3% соответственно. Цены на дизельное топливо выросли на 0,7%. В группе медикаментов выросли цены на большинство наблюдаемых препаратов. Более всего подорожали метилурацил – на 7,8% и ацетилсалициловая кислота – на 4,4%. Также подорожали: телевизоры — на 7,6%, электрические чайники — на 7,3% и автоматические стиральные машины – на 4%. Ранец, рюкзак для школьников стал дороже на 12,6%.

Кроме того в отчете отмечено, что в целом за период с начала 2023 года (по сравнению с декабрем 2022 года) рост потребительских цен в Новосибирской области составил 3,2%, при этом на продовольственные товары за семь месяцев года цены повысились на 3,1%, на непродовольственные — на 2,9%, на услуги — на 3,8%.

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