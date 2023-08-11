Новосибирские разработчики создали комплекс для поиска транспорта при угоне

Георгий Батухтин
 
Новосибирские разработчики создали комплекс для поиска транспорта при угоне
Фото предоставлено ООО «Суррус»

Система, которую намерена представить на Сибирской венчурной ярмарке ООО «Суррус», по словам ее создателей, должна позволить обойти все спецсредства, обычно применяемые угонщиками. В отличие от распространенных на рынке сотовых и спутниковых систем, которые не работают при включении «глушилок», разработка новосибирцев работает в условиях подавления сигнала связи, используя технологии РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

По данным разработчиков, работоспособность системы была проверена испытаниями на практике. «Из 300 тест-угонов автомобилей, нашей системой были обнаружены и найдены все 300 машин. Тестирование проводилось совместно с независимыми экспертами», – рассказал технический директор ООО «Суррус» Андрей Жуков. Его комментарии приводит пресс-служба компании.

Особенность новой разработки заключается в ее миниатюрности: габаритные размеры поисковых РЭБ-маяков в 20-25 раз меньше спутниковых маяков, поэтому имеют большие возможности по скрытой установке. «Их нельзя найти специальными приборами, они находятся в постоянном режиме ожидания, не используют сотовые сети, не передают никаких сигналов.  Если автомобиль угоняется, то первый маячок примерно определяет место расположение автомобиля по сотовым вышкам в радиусе 5 км, а после остановки автомобиля начинает работать второй маячок и начинается работа поисковыми приборами. Также все информация с маячков сохраняется на сервере», – уточнил Андрей Жуков.

У новосибирской разработки есть уже первые пользователи, по итогам испытаний владельцы нескольких иномарок пожелали установить ее на свои автомобили. Как рассказали в компании, по итогам участия в ярмарке, они рассчитывают найти партнеров и ускорить вывод нового продукта на рынок.

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