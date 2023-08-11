Система, которую намерена представить на Сибирской венчурной ярмарке ООО «Суррус», по словам ее создателей, должна позволить обойти все спецсредства, обычно применяемые угонщиками. В отличие от распространенных на рынке сотовых и спутниковых систем, которые не работают при включении «глушилок», разработка новосибирцев работает в условиях подавления сигнала связи, используя технологии РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

По данным разработчиков, работоспособность системы была проверена испытаниями на практике. «Из 300 тест-угонов автомобилей, нашей системой были обнаружены и найдены все 300 машин. Тестирование проводилось совместно с независимыми экспертами», – рассказал технический директор ООО «Суррус» Андрей Жуков. Его комментарии приводит пресс-служба компании.

Особенность новой разработки заключается в ее миниатюрности: габаритные размеры поисковых РЭБ-маяков в 20-25 раз меньше спутниковых маяков, поэтому имеют большие возможности по скрытой установке. «Их нельзя найти специальными приборами, они находятся в постоянном режиме ожидания, не используют сотовые сети, не передают никаких сигналов. Если автомобиль угоняется, то первый маячок примерно определяет место расположение автомобиля по сотовым вышкам в радиусе 5 км, а после остановки автомобиля начинает работать второй маячок и начинается работа поисковыми приборами. Также все информация с маячков сохраняется на сервере», – уточнил Андрей Жуков.

У новосибирской разработки есть уже первые пользователи, по итогам испытаний владельцы нескольких иномарок пожелали установить ее на свои автомобили. Как рассказали в компании, по итогам участия в ярмарке, они рассчитывают найти партнеров и ускорить вывод нового продукта на рынок.