С начала 2023-го года в Новосибирской области было введено в эксплуатацию свыше 250 тысяч м² жилья от застройщиков, получивших кредит в Сбере. Это почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большинство квартир – показатель приближается к 100% — были приобретены с использованием эскроу-счетов. Эта услуга позволяет сделать расчеты между застройщиком и жильцами максимально прозрачными, ведь деньги хранятся на специальном банковском счете вплоть до выполнения всех обязательств по введению недвижимости в эксплуатацию.

«Для Сбера одно из фокусных направлений деятельности — финансирование недвижимости и строительства в Новосибирске и области. Кредитный портфель по данному направлению в регионе превышает 63 млрд рублей. Со многими застройщиками мы работаем многие годы и это надежное сотрудничество мы с гордостью можем назвать доброй дружбой. В преддверии Дня строителя поздравляю наших партнеров и каждому желаю удачи, масштабных проектов и профессиональных достижений», — отметил управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Николай Шилов.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в летней школе «СберЛаб-НГУ» завершился третий ежегодный интенсив.