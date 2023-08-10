В конкурсе на должность мэра Томска примут участие 8 кандидатов

Прием заявлений на участие в конкурсе на должность мэра города Томска завершен, документы подали восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службы томской гордумы.

К ранее подавшим документы заммэру Омска, директору департамента имущественных отношений Дмитрию Махине и директору «Асиновского единого ресурсного центра» Александру Вульфу присоединились ещё 6 кандидатов на пост градоначальника Томска: гендиректор ООО «Финансовая защита» Ольга Киргинцева, зам.гендиректора ООО «ТомПромТранс» Евгений Макаренко, индивидуальный предприниматель Марсель Миннахмедов, директор ООО «Профтранс» Игорь Ольховский, директор ООО «Уют Тепло Комфорт» Инга Первушина и действующий депутат Думы Томска, начальник отдела дилерских продаж ООО «Компания Металл Профиль Восток» Василий Попов.

Напомним, что кандидатуру Дмитрия Махини 27 июля представил губернатор Томской области Владимир Мазур, а исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер 9 августа заявил, что не намерен входить в число кандидатов на место главы города.

В Томске избранием мэра занимается конкурсная комиссия, состоящая из 14 человек. Конкурс пройдет 22 августа 2023 года. Из утвержденных комиссией кандидатов депутаты думы Томска выберут мэра путем тайного голосования. Для победы кандидату необходимо получить не менее 2/3 голосов.