Новосибирский суд вынес приговор красноярцам, пытавшимся сбыть 45 кг наркотиков

Павел Ганьшин
 
Приговор
Изображение от fabrikasimf на Freepik

Новосибирский районный суд 10 августа вынес обвинительный приговор двум жителям Красноярска, обвиняемым в покушении на сбыт наркотиков. Они получили почти 20 лет колонии на двоих. Информация о судебном решении появилась в ТГ-канале прокуратуры Новосибирской области.

Суд установил, что обвиняемые 20 марта 2023 года прибыли в с. Береговое Новосибирского района, где извлекли из места хранения наркотическое средство общей массой свыше 45 кг с целью дальнейшего сбыта. Однако довести дело до конца им не удалось — мужчин задержали новосибирские силовики и конфисковали наркотики.

Суд согласился с позицией гособвинителя, признал фигурантов дела виновными в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, и приговорил неудавшихся наркодилеров к лишению свободы на сроки 9 лет и 10,5 года с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и особого режимов соответственно.

Ранее мы сообщали, что 19-летний новосибирец получил 6 лет колонии по обвинению в госизмене.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  