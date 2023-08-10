Новосибирский районный суд 10 августа вынес обвинительный приговор двум жителям Красноярска, обвиняемым в покушении на сбыт наркотиков. Они получили почти 20 лет колонии на двоих. Информация о судебном решении появилась в ТГ-канале прокуратуры Новосибирской области.

Суд установил, что обвиняемые 20 марта 2023 года прибыли в с. Береговое Новосибирского района, где извлекли из места хранения наркотическое средство общей массой свыше 45 кг с целью дальнейшего сбыта. Однако довести дело до конца им не удалось — мужчин задержали новосибирские силовики и конфисковали наркотики.

Суд согласился с позицией гособвинителя, признал фигурантов дела виновными в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, и приговорил неудавшихся наркодилеров к лишению свободы на сроки 9 лет и 10,5 года с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и особого режимов соответственно.

Ранее мы сообщали, что 19-летний новосибирец получил 6 лет колонии по обвинению в госизмене.