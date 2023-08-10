Предложение по пересмотру нормативной базы, связанной с производством удобрений из побочных продуктов животноводства (ППЖ), включено в свод законодательных инициатив, которые будут направлены в правительство РФ. Этот стало итогом обсуждения, которое состоялось на форуме «Архипелаг-2023» с участием представителей отрасли.

На прошедшем в Новосибирской области с 28 июля по 7 августа форуме «Архипелаг-2023» активно обсуждалась не только беспилотная авиация, но и вопросы, связанные с агропромышленным комплексом. Состоявшийся круглый стол по повышению плодородия почв и обороту побочных продуктов животноводства (ППЖ) может служить прецедентом, когда такая повестка обсуждалась в качестве решения проблемы снижающегося уровня плодородия почв на примере отдельного региона — Новосибирской области. Напомним, что в настоящее время Новосибирская область занимает первое место в СФО по объемам образования отходов животноводства ввиду передового развития отрасли — более 4 млн тонн в год.

Участники дискуссии о проблемах российского АПК констатировали, что тренды последних лет говорят об истощении гумусного слоя почвы, а использование минеральных удобрений не позволяет коренным образом переломить текущее положение дел. Способом выхода из этой ситуации участники рынка видят более широкое применение ППЖ, в частности, их переработку в органические удобрения. Федеральная дорожная карта «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в сфере сельского хозяйства» покрывает срок до 2030 года, но некоторые компании, например «Сибагро», уже активно реализуют пункты из нее.

«Экономика замкнутого цикла на нашем производстве во многом совпадает с государственным видением этого вопроса. Можно четко проследить зависимость урожайности от доли внесения органических удобрений: на участках, где они применяются, зерна собирается больше на 15–20%. А за счет эффективного планирования севооборота излишнее накопление веществ в почве не происходит», —рассказал директор департамента производственного контроля «Сибагро» Андрей Андрианов.

В компании «Сибагро» отмечают, что уже много лет успешно применяет технологию переработки ППЖ. Будущие удобрения выдерживаются в специально оборудованных лагунах и на площадках с последующим запахиванием твердой фракции и безвоздушным внесением жидкой в почву на глубину 40 см.

«Технологиям обращения с ППЖ на предприятии уделяется особое внимание. Они постоянно совершенствуются, и на это направляются существенные средства — инвестиции в переработку и безопасное экологичное внесение в этом году составят 260 млн рублей. В первую очередь это мероприятия по реконструкции и строительству лагун, увеличению площади внесения до 16 км за счет приобретения новых бустерных станций и шланговых систем», — пояснила директор Кудряшовского свинокомплекса «Сибагро» Галина Иртуганова. Она подчеркнула, что на предприятии ведется строгий учет и контроль за объемом ППЖ на всех этапах — от сепарации и до внесения, для чего используются цифровые датчики и камеры видеофиксации.

Итог обсуждения применения побочных продуктов животноводства таков: меры стимулирования и поддержки производства удобрений из ППЖ крайне важны, но прежде необходимо на законодательном уровне пересмотреть устаревшие нормативы по микроэлементам, которые сдерживают развитие отрасли и повышают риски для сельхозтоваропроизводителей. Организаторы «Архипелага» включили предложение в свод законодательных инициатив, которые будут направлены в правительство РФ. Кроме того, Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило Новосибирской области создать научно-производственный центр по переработке отходов АПК.