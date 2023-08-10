Стали известны сроки окончания работ по замене тепломагистрали на ул. Троллейной в Новосибирске

Ольга Степанова
 
Стали известны сроки окончания работ по замене тепломагистрали на ул. Троллейной в Новосибирске
Фото предоставлено пресс-службой СГК

Работы по замене тепломагистрали на ул. Троллейной в Новосибирске, которая снабжает теплом 669 домов — порядка 8% от их общего числа в городе, завершатся до конца лета. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

«Замена крупных труб диаметром 1000 мм продолжается — начинаем монтаж под перекрестком Троллейная–Титова. Но это уже не мешает дорожному движению. Под перекрестком проложили гильзы для трубопроводов — стальные футляры, имеющие систему электрохимической защиты. В противном случае токи от трамвайных путей могут вызвать коррозию труб», — говорится в сообщении.

В компании также отмечают, что дорожное движение было восстановлено за несколько дней в начале августа — в том числе вернули трамвайные пути. Также идет монтаж строительных конструкций канала и тепловых камер.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, как происходит замена теплосетей 50-х годов в Новосибирске.

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