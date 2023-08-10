Две новые поликлиники примут сто тысяч жителей Октябрьского района Новосибирска в 2023 году

Ситуация на карте здравоохранения Октябрьского района Новосибирска скоро кардинально изменится — в этом году здесь будут введены в эксплуатацию две новые поликлиники, рассчитанные почти на тысячу посещений в смену каждая. В совокупности они смогут принять более 100 тысяч жителей района.

Сегодня, 10 августа, ход работ в одном из строящихся объектов — здании поликлиники № 2 на ул. Татьяны Снежиной — во время выездного совещания проконтролировал губернатор Андрей Травников.

Общая строительная готовность объекта — 86%, доложили главе региона строители. Готовность под установку тяжелого медицинского оборудования — 78%. Выполнена частичная поставка тяжелого медицинского оборудования: маммографической установки, компьютерного томографа. В августе будут поставлены два рентгеновских цифровых комплекса и флюорограф. Всего на объекте предусмотрено размещение более 6,7 тыс. единиц технологического оборудования.

Как доложил главе региона министр здравоохранения Константин Хальзов, действующее в настоящее время здание поликлиники не перестанет функционировать после ввода объекта. На новые площади переедут детское отделение, узкие специалисты. Освободившиеся кабинеты займет стоматологическая служба, востребованная жителями. А участковая служба под прикрепленные участки останется в пешей доступности в прежних помещениях.

«Предложение разумное. Узкие специалисты должны пользоваться мощной базой — лабораторной, диагностической — новой поликлиники. Участковые службы должны быть приближены к людям», — отметил Андрей Травников. Он также поручил министерству здравоохранения провести встречи с жителями района и сообщить им о планах по размещению отделений поликлиники, чтобы снять возникающее беспокойство о полном закрытии действующих филиалов поликлиники № 2.

Во время совещания губернатор акцентировал внимание на важности параллельного с завершением строительства объектов обеспечения их транспортной и пешей доступности. «Необходимо продумать организацию дорожной сети, парковок, если нужно — поменять маршруты общественного транспорта, организовать остановочные павильоны», — подчеркнул Андрей Травников.

Также, по словам главы региона, в районе много участков с неблагоустроенным жильем, однако есть хорошая перспектива комплексного развития этих территорий, когда одновременно с жильем создается социальная инфраструктура.

«Октябрьский район заслуживает самого пристального внимания. Настал момент привести его в порядок и обеспечить современное развитие», — заявил губернатор.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что губернатор Травников обозначил задачи для молодежных центров Новосибирской области.