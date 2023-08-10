Мэрия намерена снести общежитие для мигрантов в Новосибирске

Комиссия департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска приняла решение снести самовольную постройку, расположенную по ул. Пригородной. Администрации Кировского района предписано обратиться в суд. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Анатолий Локоть.

«В феврале 2023 года собственник участка подал документы на возведение объекта индивидуального жилищного строительства. Администрация района выдала уведомление о соответствии проекта установленным параметрам и допустимости его размещения. Однако в июне специалисты отдела архитектуры и строительства районной администрации выявили нарушения: возводимое здание не соответствует размерам и превышает установленный процент застройки участка», — говорится в сообщении.

Градоначальник также отметил, что жители соседних домов обеспокоены, что собственник строит общежитие для мигрантов. В настоящий момент стройка остановлена.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что мигранта в Новосибирске осудят за поджог имущества на 123 млн рублей.