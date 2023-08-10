Ввод шести школ в Новосибирской области перенесли на следующий год

Ольга Степанова
 
Ввод 6 школ в Новосибирской области перенесли на следующий год
Фото: unsplash.com

Шесть школ, строящихся по проекту государственно-частного партнерства в Новосибирской области, введут в эксплуатацию только в 2024 году. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщил министр строительства региона Алексей Колмаков.

«Начальный этап строительства идет: где-то организация стройплощадок, где-то забивка свай, где-то работы нулевого цикла. Да, ввод планируют в 2024 году», — сказал Колмаков.

Глава министерства также отметил, что в текущем году в области планируют ввести еще пять школ в рамках заключенных госконтрактов. Две из них должны достроить к 1 сентября.

Ранее мы писали, что обновленная новосибирская школа № 54 откроет свои двери к началу учебного года.

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