На портале госзакупок 10 августа появился электронный аукцион на выполнение дорожных работ в районе озера Байкал. Власти Приангарья готовы выделить на ремонт участка дороги длиной порядка 5 километров без малого 300 миллионов рублей.

Речь идет о дороге Хужир — Харанцы, расположенной на крупнейшем острове Байкала — Ольхоне. Поселок Хужир является самым большим поселком на Ольхоне, туда приезжает множество туристов. В свою очередь, в Харанцах расположен местный аэродром малой авиации, а также туристические базы и гостевые дома.

Победителю конкурса предстоит до конца октября 2025 года привести грунтовую дорогу между поселками к нормативному состоянию — она должна обладать шестиметровой проезжей частью с двухметровыми обочинами с каждой стороны, иметь две полосы движения и соответствовать расчетной скорости езды по ней в 80 км/ч.

Заявленная стоимость проекта — 297 695 390 рублей. Заявки на конкурс принимаются до 23 августа. Итоги аукциона должны подвести два дня спустя.

Ранее мы сообщали о тендере на ремонт дороги, соединяющей о. Ольхон с берегом Байкала, — тогда иркутские власти предлагали за ремонт менее 2 километров дорожного полотна 160 миллионов рублей.