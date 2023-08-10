Строительство новой базовой станции в южной части Куйбышева позволило поднять стабильность связи и увеличить скорость передачи данных почти в полтора раза. Информацией об этом поделилась пресс-служба МегаФона.

В прошлом году Куйбышев отметил своё 300-летие. Этот активно растущий город с населением более 50 тысяч человек является старейшим в Новосибирской области — свой статус он получил еще в XVIII веке. Согласно аналитике оператора, только за пару летних месяцев этого года куйбышевцы «прокачали» в интернете около 160 терабайт данных, а за последние два года интернет-трафик в городе увеличился на 68%.

Запуск нового телеком-объекта на улице Молодёжной позволил значительно улучшить параметры передачи данных в гаджетах куйбышевцев. Улучшение качества связи смогут оценить не только жители близлежащих домов, но также студенты и сотрудники Педагогического университета, посетители ледовой арены «Факел», а также приюта для животных «Котопёс».

«Специалисты компании регулярно отслеживают загруженность сети на объектах региона, улучшая качество сети. С начала этого года мы построили и модернизировали базовые станции четвёртого поколения в пяти селах Новосибирской области и областном центре», – комментирует директор МегаФона в Новосибирской области Денис Трофимчук. По его словам, установка дополнительной станции в Куйбышеве позволила поднять скорость загрузки данных до 100 Мбит/с, что позволяет гораздо оперативнее решать задачи связанные с доступом к сети — например, загрузку приложений или просмотр онлайн-контента.