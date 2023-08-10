МТС сообщает о проведенной модернизации скорости доступа к мобильной сети в городе Обь. Улучшение достигнуто за счет перевода базовых станций на более современный формат связи и составило порядка 20%. Информацией об этом поделилась пресс-служба компании.

Скорость доступа к сети в Оби удалось «прокачать» благодаря рефармингу – переводу частот 2100 МГц, выделенных под поколение связи 3G, на современный стандарт мобильной связи 4G (LTE). Увеличение зоны LTE-покрытия также расширило доступ абонентов к технологии высококачественной передачи голоса VoLTE. Эффект от рефарминга можно сравнить с расширением автомобильной дороги, когда с добавлением новых полос увеличивается её пропускная способность.

Город Обь, где проживает более 30 тысяч человек, входит в Новосибирскую агломерацию. Кроме этого, тут ежедневно проезжают тысячи человек, которые отправляются в аэропорт Толмачево – крупнейшую воздушную гавань Сибири. И жители, и гости Оби теперь могут ощутить новые скорости мобильного интернета: быстрее выгружать фото и видео, получать стабильный сигнал при видеосвязи, проверять расписание авиарейсов, потреблять онлайн-контент с меньшими задержками и в более высоком качестве.

«Мы проводим рефарминг в регионе, чтобы обеспечить максимальный цифровой комфорт нашим абонентам. После смены частот им точно не будет тесно в сети даже во время пиковых нагрузок – в утренние и вечерние часы. В этом году МТС уже провела рефарминг в наших наукоградах: Кольцово, Краснообске и Академгородке. Также увеличение пропускной способности сети было проведено на территории дачных массивов в пригороде Новосибирска. Сейчас мы продолжаем пристально следить за локациями с активно растущим потреблением цифрового контента, чтобы выявить «узкие» места и оперативно отреагировать», – приводит пресс-служба слова директора Новосибирского филиала МТС Алексея Пахомова.