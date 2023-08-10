Ростислав Антонов назначен на должность советника губернатора Новосибирской области

Ольга Степанова
 
Ростислав Антонов назначен на должность советника губернатора Новосибирской области
Ростислав Антонов. Фото Михаила Перикова

Распоряжением главы Новосибирской области Андрея Травникова от 9 августа 2023 года депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов был назначен советником губернатора на общественных началах. Об этом депутат сообщил в своем телеграм-канале.

«Цель и смысл этого назначения состоит в необходимости развития и укрепления связей между Новосибирской областью и новыми российскими территориями. Выстраивание как экономических, гуманитарных связей, так и сотрудничества в иных сферах», — поделился Антонов.

Напомним, что в июне прошлого года общественник был назначен советником главы Донецкой Народной Республики (ДНР) по гуманитарным вопросам. Тогда депутат отметил, что с начала специальной военной операции он значительную часть времени проводит на территории Донецкой Народной Республики, «работая на освобожденных территориях».

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что губернатор Травников обозначил задачи для молодежных центров Новосибирской области.

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