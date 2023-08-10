Ростислав Антонов назначен на должность советника губернатора Новосибирской области

Распоряжением главы Новосибирской области Андрея Травникова от 9 августа 2023 года депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов был назначен советником губернатора на общественных началах. Об этом депутат сообщил в своем телеграм-канале.

«Цель и смысл этого назначения состоит в необходимости развития и укрепления связей между Новосибирской областью и новыми российскими территориями. Выстраивание как экономических, гуманитарных связей, так и сотрудничества в иных сферах», — поделился Антонов.

Напомним, что в июне прошлого года общественник был назначен советником главы Донецкой Народной Республики (ДНР) по гуманитарным вопросам. Тогда депутат отметил, что с начала специальной военной операции он значительную часть времени проводит на территории Донецкой Народной Республики, «работая на освобожденных территориях».

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что губернатор Травников обозначил задачи для молодежных центров Новосибирской области.