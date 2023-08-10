Представители французских парфюмерных брендов требуют компенсацию за неправомерное использование их торговых марок красноярским бизнесменом. Информацией об этом поделилась пресс-служба арбитражного суда Красноярского края.

Как сообщается, с иском к красноярскому индивидуальному предпринимателю в арбитражный суд обратились такие компании, как Chanel SARL, Parfums Christian Dior, Kenzo S.A. Company, World Branding Mark S.A. и LVMH Fragrance Brands. Они требуют взыскать с бизнесмена в общей сумме 520 тысяч рублей.

Согласно тексту иска, управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю выявило факт предложения к продаже товаров, маркированных товарными знаками «Chanel», «Dior», «Givenchy», «Montale» и «Kenzo» в одном из магазинов Красноярска. По мнению истцов, ответчик намеренно использовал товарные знаки с целью получения прибыли за счет известности брендов. При этом он вводил в заблуждение потребителей, приобретавших контрафакт под видом оригинальной продукции.

Также представители истцов отмечают, что данный ИП уже привлекался к ответственности за подобное правонарушение в 2021 году. По мнению представителей парфюмерных компаний, такие действия ответчика повлекли репутационные потери для производителей оригинальной продукции, а также потерю клиентов, ориентированных на бренд.

Заявление зарегистрировано судом 4 августа, информации о назначенных датах заседаний на сайте нет.

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