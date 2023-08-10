Как стало известно, прокуратура Железнодорожного района Новосибирска в результате проведенной проверки и принятых мер реагирования способствовала восстановлению трудовых прав свыше 1400 сотрудников одной из новосибирских организаций. Информация об этом появилась в ТГ-канале прокуратуры Новосибирской области.

Сообщается, что прокуроры проверили исполнение трудового законодательства в компании, предоставляющей услуги комплексного обслуживания и уборки помещений, а также прилегающей территории.

Как установили сотрудники ведомства, организация привлекла к труду более 1400 человек без надлежащего оформления трудовых отношений — с ними были заключены лишь договоры возмездного оказания услуг, что нарушает требования статей 15, 56 и 57 Трудового кодекса РФ.

В результате вмешательства прокуратуры компания устранила нарушения, с сотрудниками заключили трудовые договоры, в штатное расписание организации внесли соответствующие изменения, кроме этого, были уплачены необходимые страховые взносы.

Ранее мы сообщали, что прокуратура потребовала уволить глав Убинского и Колыванского районов Новосибирской области за коррупционные преступления.