Экс-глава городского округа в Кузбассе подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

В Кузбассе расследуется уголовное дело в отношении 62-летнего бывшего главы Полысаевского городского округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Кемеровской области.

«По версии следствия, в августе 2017 года подозреваемый, являясь главой Полысаевского городского округа, направил в коммерческую фирму запрос о предоставлении администрации в безвозмездное пользование для служебной необходимости автомобиль, который был предоставлен. При этом на балансе органа местного самоуправления уже имелось транспортное средство, которое эксплуатировалось», — говорится в сообщении.

На протяжении пяти лет чиновник заправлял и обслуживал предоставленный Toyota Land Cruiser 200, поставленный на баланс администрации, за счет средств городского бюджета, что повлекло причинение ущерба в размере около 2 млн рублей.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», — добавляют в пресс-службе ведомства.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что главу Колыванского района требуют уволить через суд за коррупцию.