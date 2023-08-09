Альтернативную трассу из Томска в Новосибирск отремонтируют за 820 млн рублей

АО «Новосибирскавтодор» стало победителем аукциона на выполнение работ по ремонту 36 км автомобильной дороги из Томска в Новосибирск через с. Кожевниково в границах Томской области. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, речь идет о дороге Мельниково-Кожевниково-Изовка на участке км 91+000 – км 127+111 в Кожевниковском районе Томской области. «Новосибирскавтодор» предложило выполнить работы за 820,4 млн рублей при начальной (максимальной) цене контракта в 845,8 млн рублей.

Заказчиком выступает областное государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Томской области». Финансирование будет производиться за счет областного бюджета. Работы необходимо выполнить до 1 июля 2024 года.

Подрядчик обязуется восстановить разрушенные и размытые участки двухполосной дороги, дорожную одежду, отремонтировать водопропускные трубы, установить ограждения вдоль трассы.

По данным Rusprofile АО «Новосибирскавтодор» было зарегистрировано 1 октября 2002 года в городе Новосибирске. Руководитель организации: генеральный директор Анатолий Воробьёв. Основным видом деятельности организации является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что путепровод на важной трассе Новосибирской области отремонтируют за 143 млн рублей.