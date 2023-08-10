До цели совсем немного. Мы продолжаем приближаться к ней, выясняя смысл спорной постановки в НОВАТе оперы Моцарта «Дон Жуан», смысл сопутствующих явлений, сценических, инсценированных и – о чудо! – подлинных (бывает же такое), а заодно «смысл Моцарта» вообще. Предыдущую часть сериала, стартовавшего вместе с резонансным спектаклем новосибирского театра, можно найти тут. В ней среди прочего мы обсудили поведение Людвига ван Бетховена и кое-что поставили ему на вид.

Соавторы природы, соавторы времени

Так, стало быть, личное участие и ответственность Бетховена, его соавторство в эпохе – каковы? Мы же не думаем, что «Титаник» утопил Джеймс Кэмерон. В таком случае верно ли полагать, что Бетховен или Гегель выиграли битву при Аустерлице? И, однако… Что касается Кэмерона, то он точно не утонул на «Титанике», хотя рисковал: как известно, прогнозы катастрофического коммерческого провала к концу съемок фильма определяли настроение съемочной команды, поглотившей мегабюджет. Результат тем не менее на поверхности: режиссер окупил огромные расходы студии и выплыл в очередной раз после «Терминатора» к деньгам, призам и славе. Но, вероятно, всё-таки следует различать глубину погружения искусства в суть происходящего, одну для поп-культуры и другую для культуры-священнодействия, культуры-медитации.

Попсовая культура шоу может придерживаться максимально серьезного тона, соблюдать невероятное тщание в деталях и натурности съемок, тогда как трагическая культура соучастия, как уже говорилось, не лишена иронии и способна обойтись минимумом декораций. И тем не менее между ними пролегает ранговое различие.

Из всего, что упало во время, можно сделать шоу, а можно сделать трагедию. Между тем, всё, что мы знаем, трагично по своей сути – иначе выражаясь, оно таки туда упало. Во время, которое можно скоротать, а можно (музыкально и смыслово) увидеть в лицо. Например, если говорить о фильмах, голливудский «Антоний и Клеопатра» – бессмысленное шоу, а упоминавшийся британский «Цезарь и Клеопатра» – трагедия, несмотря на то, что именно первый усердно претендует на этот статус, тогда как последний весь искрится юмором, что лишь превосходно подчеркивает и усиливает его смертельную серьезность (как уже говорилось выше, любая хорошая вещь расцветает в присутствии своей противоположности и становится поводом подняться над). Обе киноленты, впрочем, не вынесли столкновения с айсбергом киносетей и пошли ко дну в прокате.

Но если трагедия глубже, то потому, что выше. В трагедии незримо, а иногда и воочию, присутствует обобщающий, интегрирующий, всё вбирающий в себя дух власти. Той самой власти, абстрактной и вездесущей, универсальной и диссипированной (необязательно политической), чьи кванты создают событийность, чьи проявления придают ход времени, то есть отвечают за трагическое действие. Трагичен дух неба, который стоит, благословляя, над всем движущим и движущимся, приводит его в движение и смотрит на результаты, проникая всё своим пониманием и иронически возвращаясь к себе. Этот взгляд сверху, который наслаждается и говорит происходящему, включая самое страшное в нём, «о, хорошо!», «пусть будет!», сообщается автором зрителям, как соучастникам – авторства – поднимая их, ради чего, собственно, «они и приходят» и остаются «трагически благодарны». Они соавторы именно потому, что больше, чем соучастники или тем более зрители (и, кстати, следует напомнить: у нас тут нет какого-то иного «соавторства», чем то, которое упоминалось в предыдущей части текста). Трагедия даёт то, что можно назвать сопричастностью действующей силе и сопричастностью силы – сопричастностью «активному» времени, причиняющей стороне бытия. В инициирующем и искушающем трагическом взгляде свыше противоречия преодолеваются и тем самым искусственно возводятся к высшей степени боли и превосходства над нею; слёзы не отираются, но превращаются в майскую грозу, масштаб бедствия не минимизируется, а максимально возрастает. Уровень зрителей (слушателей), заданный и делегированный пьесой, имеет решающее значение для её интерпретации. Кто они по умолчанию – боги, как во времена Гомера и Эсхила, тюдоровская и габсбургская знать, как во времена Шекспира и Моцарта, мультисословные эстеты-ценители искусства, как во времена Гёте и Бетховена, или пожиратели попкорна, как во времена Кэмерона и Спилберга? Небо однозначно лучший слушатель классической музыки. Впрочем, не будем спорить, пожиратели попкорна по крайней мере в каком-то отношении приятнее богов – так или иначе, пожирателей людей.

Таково искусство! Истинное соучастие возможно только с трагических высот. Оно достигается с точки зрения зрителя, достаточно высоко расположенного по внутренней вертикали иерархических состояний. Трагедия туда и забрасывает. Она возвышает. В самом прямом и жестоком смысле. Культивирует «гиперсубъектность» («сверхсубъектность») – «правый», аристократический тип самосознания, ассоциирующего себя всякий раз не просто с высшим, превосходящим положением, но с самим источником превосходства, сверхличным солярным первоначалом власти. Времена аристократического подъема всегда совпадают с периодами расцвета трагического искусства (начиная с V века Греции). А что это у нас было в последнее десятилетие XVIII – первое десятилетие XIX вв., как мы уже говорили? Знатный айсберг перевернулся.

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Ну и если речь зашла о небе как важном соучастнике творческого процесса: оно дарит себя по-разному, играя масками, они же «персоны» по-римски, варьируя облака и облики тех, кто его представляет – но всегда сквозя через них, всегда узнаваемо. Вот, к примеру, Тиберий Юлий Цезарь Август (тронное имя императора Тиберия, от рождения Тиберий Клавдий Нерон, на 8-м фото из Ватиканских музеев): разве не тот самый случай? Иллюстрация к сказанному выше. Образец античной «гиперсубъектности». Наследник классической, то есть трагической культуры. Римский аристократ, превосходно образованный воин и консерватор. Как и упоминавшийся в предыдущей части текста Сулла, прожил жизнь, чьей драматургии позавидовал бы Шекспир, если бы Шекспиру, конечно, пришло в голову завидовать Господу Богу или Юпитеру-Зевсу. Кто лучше перенес бы её в звук, Моцарт или Бетховен? Думаю, что Моцарт, которому в отличие от Бетховена совершенно не мешало «протестное начало». Тиберий же ещё в древности обрел скверную репутацию «угнетателя», с энтузиазмом подхваченную Тацитом. А что тут делает Зевс, индоевропейский бог неба и дня, молнии и шторма (фото 9-11)? Вообще он сейчас работает в Национальном археологическом музее в Афинах. Но в свободное от работы время делает вот это (фото 12). И как «это» соотносится с темой текста? А вот сядьте как-нибудь на балконе с видом на небо и его удвоение в море, наденьте наушники и включите моцартовский или бетховенский звук – и станет непоправимо ясно.

Вихри волшебные. Для кого-то враждебные



В 1777 году Моцарт в возрасте 21 года написал свой Девятый концерт для фортепиано с оркестром. Люди, которые курьёзно называют автора «неповзрослевшим ребёнком», явно давно не переслушивали эту вещь. Сказать, что она звучит эволюционно (но не революционно!) ново – значит ничего не сказать. Она звучит «взросло» настолько, что перерастает эпоху, будто «детский сад» – устремляя взгляд в будущее и назад из будущего на себя, «какими мы были», те ещё, «в панталончиках». Скажем, следующий Десятый концерт (для двух фортепиано) уже традиционнее – но послушаем-ка внимательно его третью часть и то, что местами в ней аномально поднимается, восходит, возносится над прекрасно-упорядоченной действительностью, выделяясь из неё звуковым кодом. У Шиллера приблизительно тех же лет все такие выходы за пределы принимали, литературно оформляясь, страдательно-бунтарский характер. А у Моцарта, соответствуя наступающей исторической реальности, наоборот: обнаруживая себя в качестве сверхвласти. Моцарт интересен именно тем, что спокойно и ненавязчиво демонстрирует потенциал этого мира: позволяет услышать, какая чудовищная сила, какая взрывная мощь таится внутри привычных барочно-классических форм (изысканно и аристократично даёт о себе знать, культивируется, вибрирует и сдержанно-куртуазно дрожит от нетерпения у Вивальди или Баха) и периодически вырастает, вырывается из них.

Торжественный формализм и сполохи, внезапные переходы «в другое измерение», нежданные смерчи к предгрозовому небу, которые вспыхивают на добропорядочных ландшафтах – уже сейчас – среди пейзажных руин… ах да, лишь будущих руин «всего этого»… Интересно наблюдать эту моцартовскую музыкально-политическую пока_ещё_эволюцию. Музыкальный строй монументального, отстраненного, заключенного в себе звука/порядка, регламентированного/ритуального действия на наших глазах (в ушах) сменяется летящим и захватывающим, а то и сметающим, духом инклюзивности, свободным духом участия. Военно-рыцарская элита, аристократия, доминировавшая без малого тысячу лет (с 800-х – 900-х гг.), оказалась хорошим воспитателем. Её пример был слишком солнечным, слишком ярким, слишком заразительным. Она научила загорелый плебс, всех этих Мюратов и Ланнов, быть более героическими, чем она сама. В теории. Которая чем дальше, тем активнее требовала практического применения. Если кто-то увлекал, то это она – культурно-господствующая сила Европы, растившая отнюдь не либеральных хлюпиков. Эффект был таков, что ученики превзошли учителей, сойдясь с ними на «поле чести»: главный критерий хорошей школы, стало быть, соблюден.

Мы не очень понимаем, нынешние, чем был Старый порядок, переформатированный в 1789 году взрывом скрытой в нём силы. Но он был. Наш горизонт почтения до него совсем не достаёт, как не дотягиваются до шпор «Мюратов и Ланнов» бумажные полицейские «кшатрии» «восставшей» России. Наш горизонт почтения – путинские вельможи, типологически опознаваемые как что-то вроде гибрида дворовой челяди екатерининских вельмож с денщиками николаевских служак. Сплошь то, что в Риме не называлось даже «homines novi»: выскочки, неофиты, вынесенные куда-то, не очень понимая, куда, где они сначала изумленно озираются по сторонам, а потом впадают в депрессию (т. е. им кажется, что все хотят на них – «на нас» – напасть, все их («нас») теснят, презирают, недоуважают и пр., хотя на деле такова истина их собственного отношения к себе, презумпция мятежно-босяцкого самоопределения). В состоянии этой перманентной метафизической подавленности они несут разнообразную пургу, гонят дичь, выступают со своими историко-подростковыми озабоченностями, креативно иллюстрируя тезис «голь на выдумки хитра». Делегируют психическую токсичность новичка налево-направо. Стоит им принять мыслительную позу (имени Родена), как в силу очевидных композиционно-физиономических нюансов они тотчас начинают соответствовать определению «держиморда». Когда их рука встречается с их лицом – это тупик.

И тем не менее мы присматриваемся к ним, к мордам их лиц с культурным интересом. Наблюдается ли в них каким-то боком стать истинных господ? Хотя бы намёк, тренд, обетование, проблеск? А вдруг??? Всерьез ли они и надолго, если судить по манерам и дискурсу? – вот ключевой вопрос. Но Моцарт по факту имел дело с людьми, которые уже худо-бедно правили известным ему миром в течение нескольких веков. А это не шутка. Перед ним и над ним сверкала твердыня. Вдохновляла ли она его? Конечно. Как и то, что скрывалось в ней.

Вспоминаю, как в старом зале новосибирской филармонии на концертах, которыми дирижировал Арнольд Кац, году эдак в 1978, во вступительной лекции милая девушка верещала нам, карапузам, интересующимся музыкой, про то, как князь-гунн Эстерхази, деспот и по совместительству архиепископ, злостно угнетал Гайдна, предшественника нашего зальцбургского гения. Да, но все эти речи в ту пору вызревали и согласовывались в партийных инстанциях, каковые держали в своих ежовых рукавицах, пожестче любого Эстерхази, и музыкантов, и любых артистов, особенно разговорного жанра. А уж лекторов-то, а уж искусствоведов в платье… И вот, оркестр, трепетавший перед каким-нибудь завсектором обкома партии, стоявший по стойке «смирно» перед этим условным от сохи отнятым партийным колхозником-клерком, предварял присланный сохатым куратором спикер и ужасал собравшихся гнетом матёрого князя-архиепископа в надцатом поколении двухсотлетней давности! (От чего упасла нас, современных, имелось в виду, только победа КПСС в 1917-м, так что смело чмокайте уже ручку почтенного товарища Иван Иваныча Сидорищенко и понимайте всю глубину своего народного счастья, что он вами правит, а не какой-нибудь там!)

Cколько-то десятилетий спустя подумалось: трепетать перед Эстерхази, которым на протяжении сотен лет принадлежало пол-Венгрии, чей род стоял рядом с Габсбургами, выдвигая вице-королей, фельдмаршалов и прелатов, всё же несколько приличнее, чем перед какими-нибудь от горшка два культурных вершка Микиткой Хрящовым, Катькой Жмурцевой или их местными аналогами. Трепетать, советует «культурному работнику» элементарное соображение хорошего вкуса (если уж вообще этим заниматься), так перед человеком, который как представитель правящего рода – сам ходячее пятисотлетнее «произведение культуры». Не перед Катькой же, забывшей закончить школу, но с какого-то бодуна именем Ленина-Сталина хлопнувшейся об пол челом и восставшей из ничего культурным лидером. И не перед партийным губернским «культурологом» тем паче. Но коммунизм (или, говоря шире, левачизм) и есть плохой, точнее, очень плохой, уродско-извращенный вкус, добровольно выбирающий предметом поклонения псаря вместо царя (дублируя кулинарным: предпочитающий при прочих равных макбургер стейку рибай). Дурной вкус, выписывающий дурную девку из дурной поэмы Блока (Катька она и есть) в «блокаторы», в наставники Блока и «разных там блоков». Говорить это можно и в настоящем времени, поскольку тенденция никуда не делась, дурь продолжает функционировать, а неисправные люди, склонные к самоумалению, исправно воспроизводятся.

Твердь

Кое-что, конечно, изменилось. В нынешние времена худрук НОВАТа Дмитрий Юровский дирижирует в том же самом месте (в подлинном «зале Каца», даже если с поправкой на соавтора он теперь должен именоваться «зал Каца-Кехмана») исполнением сочинений Вивальди на концертах своего фирменного вивальдиевского цикла. И, лично представляя ту самую предмоцартовскую (и надмоцартовскую) твердь, не тратит лишних слов. Даже в тех случаях, когда искушение достигает максимума.

Заметим, Юровский не проронил ни полслога не по делу ни 3 марта 2022 года, когда впервые после начала российского наступления на Украине вышел к новосибирской публике с концертом («Симфонические поэмы» и среди них, кстати, «Дон Жуан» Рихарда Штрауса), ни 15 марта того же года, планово играя Вивальди. А уж 3 марта, когда раздавались различные заявления и вовсю писались открытые письма, было совсем непросто: зрители-слушатели, конечно, затаив дыхание ловили каждое слово, каждую интонацию маэстро, и думали, вероятно, не только о музыкальной программе вечера… Как, впрочем, и должно быть в свете всего вышесказанного, если помнить, что музыка – пароль к сущности времени, ключ, открывающий миры, в том числе мир непосредственно перед глазами. Ответом на ожидания послужил звук и только звук, ведущий и переносящий далеко своими путями – и это воспринималось более весомо, чем любой другой вариант. С учетом того, куда Юровский, побуждая вслушиваться в Вивальди, возвращал нас сквозь сомкнутые ряды «Катек» обоего пола и прочих сановных псарей – к каким истокам и исходным состояниям.

В советские предраспадные годы с мягкой подсказки тандема Никитиных образовалось интеллигентское клише: о, Вивальди – что-то такое изящно-хрупко-хлипкое. В отличии от бегемотоподобной окружающей действительности. Парадокс в том, что с точностью до наоборот хрупко-хлипким в реальности было на тот момент всё то, неэквивалентной антитезой чему выкатывался из кустов «славный клавесин», все эти хрестоматийные Дмитрии Фёдрычи Устиновы на трибуне Мавзолея, монументальные тачанки ракет на Красной площади и чеканящие шаг в никуда дивизии. Если никитинский звукотекст краем бока примыкал к можно сказать профессиональной традиции меланхолического страдания ближневосточного генезиса, коей штук 25 веков, то советский социалистический недопорядок упирался в яростное, увлекательное и так никогда и не обузданное левое желание уничтожить себя здесь и сейчас, в форсированное самоотрицание как программу попытки нормы. Что в итоге удалось. К 80-м гг. весь этот грандиозный серпастый пшик близился к тому, чтобы сугубо собственными самоотверженными революционными усилиями планомерно исчерпаться и рассосаться. Увлеченная им оттепельная интеллигенция не отставала и, окончательно сугревшись, растаяла следом. Не чета барочной музыке в одинокой гостиной, которая среди карнавала безумия за окном оставалась сама по себе, олицетворяя не «хрупкость», а совсем нет – нездешнюю твёрдость, «вечное да» из другого мира.

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Вечность, впрочем, всегда познаётся через время, то есть не минуя смертность и хрупкость, а трагически активно их культивируя и практикуя: закономерно сквозит в барочных вещах одно сквозь другое (в точности по «Пармениду» Платона). Конкретизируем: сквозит и простирается над, опять же, не пустотелая абстрактная «вечность» из оттепельных фантазий «беспородного космополита». Нет-нет, там между нот, над головами, поверх всего, реет и стоит нетленно, нерушима и крепка, самая настоящая, полноценная, динамичная культурная вечность. Она же империя. Да, вот эта, «священно-римская» имперская твердость. Она, эта неисчерпаемая уверенность в себе, сила, свойственная здоровому цветущему миру, лейтмотивом слышится у Вивальди и Баха. Проецируется в музыку и из музыки отражается обратно. Можно, конечно, и не замечать за деревьями дубового леса. Но лучше не упускать из виду этого абсолютного фона. Римско-католический габсбургский купол, накрывающий мир – говоря несколько шире, вот о чем речь, и о чем звук Вивальди. Иоганн Себастьян Бах хоть и не был католиком, но жил и сочинял в Лейпциге – примерно под тем же сводом. Неподалеку от Веймара.

Нет, ну, конечно, речь и музыка не только об этом: сколько всего находит место под небом. Да и куполов в евромире тогда было несколько, прямо как – числом – у исконного мультисакрального собора св. Марка в Венеции: английский, французский, русский, римско-германский. Ну, ещё сбоку набекрень притулился оттоманский. Предпоследний репутационно ценился: пока Россия не отвоевала Константинополь, русская знать дорожила титулом князя западной империи с центром в Риме; таковые с почетом носили Потемкин, Суворов, Румянцев и другие деятели екатерининской эпохи: императрица специально ходатайствовала перед западным собратом о присвоении такового своим любимчикам. Заметим, что даже гербы двух «римских империй», западной и восточной, совпадали, восходя своей двуглавостью к общей основе. Так что, возможно, не так уж и неправ был Валерий Гергиев, поразивший тот, альтернативный «зал Каца» на своем пасхальном концерте в апреле этого года исполнением увертюры к «Летучей мыши» Иоганна Штрауса после великолепной, «до мозга костей» русской, тянущей на настоящий национальный культурно-культовый мегагимн, 4-ой симфонии Чайковского. Империя Габсбургов шла на бис. Открытие состояло в том, что зашла в такой последовательности отлично (но это ещё и от оркестра зависело, а играл он роскошно и производимый им эффект магически накапливался, рос, поднимался над собой, усиливался в процессе от одной вещи к другой, нанизывался сам на себя – что, собственно, и называется культурой; прослушивал потом увертюру Штрауса в другом исполнении и не post scriptum к Чайковскому – и слышалось иначе).

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Входящая в учебники скульптурная группа тетрархов – императоров-соправителей поздней Римской империи – не случайно обосновалась у фасада многокупольного собора св. Марка. Орлы (на рукоятках мечей) пока ещё смотрят в одну сторону. Мне, конечно, известно, как и Моцарту, как и Вивальди, что при их жизни Габсбурги уже не настолько претендовали на мировое господство, как это имело место при Карле V и Филиппе II, но для музыки же важна сама идея, носящаяся в воздухе, дух, который правит. И персонификаций у империи, как и у неба, может быть несколько – вот как в те славные времена Диоклетиана, когда в едином государстве блюли порядок четыре императора: два Августа и два Цезаря.

Год назад, напомним, пасхальный Гергиев исполнил в Новосибирске 4-ую симфонию австрийца же Брукнера; о своих впечатлениях я написал – для меня, наряду с вивальдиевскими концертами Юровского, это было самым значительным культурным событием 2022 года. В любом случае логична культурная связка: у двух четвёртых симфоний есть что-то общее – обе по-своему программны, тяжеловесны и «непросты», и каждая в какой-то мере национальный эквивалент другой.

Вернувшись от одного оркестра к другому под купол Новосибирской оперы, ещё раз воздадим должное Юровскому и повторим по сути сказанное. Вивальди – это не «скрепно», это намного более того: консервативно. Не в отношении (только) музыкальной формы, но по духу. На историческом языке времени это – возвращение к «исходному» состоянию тверди. Небо царит, хрустальные имперские своды, изоморфные нетленной конструкции Пантеона, блистательно накрывают мир. Прекрасно. Но что будет потом?

А что было прежде? Стекло воздуха наполняется свинцом – вот вам и хрусталь. Свинца же хватало в XVII – XVIII столетиях. И с течением времени всё прибывало и прибывало. Хрусталь, как известно, тем ценнее, чем свинцовее. Но и тем тяжелее. И вот вдруг… Случилось то, к чему всё шло: мир не выдержал своей красоты. Хрусталь насыщается свинцом, небо покрывается трещинами и упс. Наступил 1789 год. Вечность рухнула, да. В музыке и истории ещё и не такое возможно.

Общественно-политические строи сменяют друг друга пропорционально свинцовости обстановки, по мере возрастания масштабов свинцовости действия. Впрочем, начиная с какого-то момента мерилом стала урановость.

Новая надежда

У Вивальди и Моцарта мы слушаем великий европейский век. Слушаем чудовищную мощь, которая вежливо таится в классических формах. Потом слушаем его трансформацию. Мощь отделяется, отрывается от (прежних) форм. Барочно-классическое состояние энтелехии расстраивается и расслаивается. Дух покидает тело.

Почему нет? Отрёкся же вечный диктатор и лидер римской знати, впервые накрывшей Европу имперским куполом, от своих полномочий. Перерос и отряхнул их, уйдя в какую-то легенду. И что-то началось. До сих пор не может закончится.

Мощь может улыбаться и быть весёлой, простираясь над. Но это точно она там звучит и открывается – тотальная сила мирового господства и мировых катастроф. Говоря это, мы помним: способность к такой музыке, как у Вивальди, Баха и Моцарта – это способность к истории, искусство делать историю. То есть, что уж там говорить: политически и социально доминировать (по определению – во времени). Накапливать себя, развиваться, управлять становлением: становиться больше, как это было свойственно Западу, пока он слушал(ся) Моцарта. Культура времени становится историей, которая становится культурой: культивированием себя, умножением и преодолением достигнутого. Затасканное и ныне подпорченное словечко «прогресс», рвением «прогрессивной общественности» давно выродившееся в собственную противоположность, когда-то хорошо выражало сказанное. То, что я назвал гиперсубъектностью, которая рождается в музыкально-историческом потоке (трагическом, временном – это всё синонимы), тождественно преобладанию, глобальному, метафизическому. Музыка – это просто мысленный подъем в другое измерение, на другой (контролирующий) уровень времени, достижение духовного превосходства для его дальнейшей институциализации, политической и социальной. Музыка – это полёт (во временных/энергетических пространствах), а кто господствует в воздухе и над ним, господствует и на земле: азы военной теории! Так было и так будет в новых условиях.

Моцарт и есть наш гид – не только во время, но и в то время и в ту трансформацию времени, которая создала все последующие времена. Ибо с ним пришла музыка, которая не играет по правилам, а сама пишет эти правила, на лету и на бегу переигрывая мир, как часто и поступал вечно спешащий и импровизирующий на ходу, но так никуда и не опоздавший композитор. И кто знает, чем она ещё обернётся.

Чтобы это оценить, дана 40-я симфония Моцарта, датированная 1788 годом, за год до обвала Старого порядка. Если слушать её правильно, а слушать правильно значит прослушать сначала 38-ую, затем 39-ую (примерно 50 минут), то когда раздаётся звук 40-й, просто теряешься. Тот случай, когда возникает чувство невесомости и желание ошеломленно бормотать что-то вроде «ecce musica» – будто только увидев её в лицо как сущность. Легкость присутствия в материале и над ним нефизическая. Всем формальностям века отдана дань. Но что это там, наверху? Купол проломлен. И там, где он был – снег, звёзды и божественный сквозняк. Все формальности уважены, улажены – и преодолены. Можно сколько-угодно продолжать менуэты – но веет иным. Иногда мягко, а иногда роковым образом (игра настроений и интонаций в 1-й части симфонии вариациями на основную тему – музыкально нечто абсолютно роскошное и совершенное в своей отчетливой, эпически простой прорисованной ясности). Эта пришедшая из ниоткуда новая музыка, музыка нового мира, неумолима. Она переигрывает всё на своём пути, задирая платья, срывая парики, сметая ритуалы, которые существовали веками, и изобретая новые, сбивая с ног и поднимая на троны.

Крыши нет. Своды старого порядка рухнули. Под тяжестью свинца, устремившегося к земле, на головы. Или это был чудовищный взрыв, не расслышанный никем – потому, что он еще не случился – кроме Моцарта, до которого донеслись звуки из будущего прежде, чем пришла и с тех пор многократно обогнула мир взрывная волна 1789-го года? Всё возможно. Но вот уже сейчас, не дожидаясь истечения оставшегося срока, мы вместе с 40-й симфонией поднимаем головы, а там вдруг пусто. Сквозь провал тянет вселенской свежестью. Звезды видны. Тихо падают снежинки. Мы завороженно привыкаем к новой реальности. Всё вроде как прежде. Стены на месте. Привычные такие. Только сверху бездна и тихонько шелестящий, а иногда завывающий, простор. Вместо уютной ниши под богато украшенным потолком, где прежде чинно и смирно восседал Муляж Господа Бога (сокращенно МГБ).

И что дальше? Теперь в мире свободно гуляет нездешний ветер. Иногда это смерч (далее по тексту). Но для начала «в целом» веет та самая свобода, она же красота, которую искал и не мог нигде в действительности обнаружить (кроме как среди «Богов Греции») Шиллер, многократно произнося это слово, но в отличие от Винкельмана не находя ему соответствие. Однако же вот оно. Божественная прекрасная Легкость, самая красивая музыка в мире. Ага, а вот это что слышится дальше? Чья поступь? Кто-то спускается в мир через пролом. У Моцарта эта поступь/бряцание/удары молота по наковальне возникают во многих местах (не так, как по моему мнению особо специфично у Брукнера, но всё же). И вот жуткая, если вслушаться, третья часть 40-ой симфонии – то самое из них. Исполинская музыка чьего-то торжественного победного шествия в мир. И кто они, те победители, помимо очевидного лишь на ближайшие двадцать лет ответа, привязанного к имени «Наполеон»? А они еще и пританцовывают по дороге, радуясь жизни, птичкам, небесам, полям, рекам и отличной погоде, а уж девушкам и богатым домам-то как… Как лангобарды, вступающие в Италию (и дьявол, как всегда, в деталях – см. по ссылке, там много деталей). Люди, жившие и мыслившие после, чего только ни напридумывали, устанавливая их идентичность. Немцы, от Вагнера до Стефана Георге и Вернера Зомбарта единодушно порешили – чего мудрствовать: лангобарды ж и есть, второе пришествие. Ну, мы, то есть. Идём уже. Дрожите, соборы и библиотеки, народ Гёте и Моцарта вышел на большую историческую дорогу :) У социалистов-марксистов были свои эсхатологические идеи о марширующих временах и социальных группах, кому принадлежит будущее. Напротив, негативно-алармистские интерпретации предполагали, что мир впервые захвачен врагами рода человеческого – операторами капитала: финансистами, фабрикантами, торговцами. В общем в последующие два столетия ходоков хватало: белых, дебелых, красных, коричневых, теперь вот черные на побегушках в моду вошли. А моцартовский вопрос сохраняет актуальность.

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