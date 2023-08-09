Имущество трех угольных компаний Кузбасса намерены продать для погашения задолженности перед работниками

Более 200 сотрудников угольных компаний ООО «Кузнецкжелдортранс», ООО «Угольэкспорттрейд» и ООО «Уголь», подавших в суд исковые заявления о взыскании заработной платы и компенсации морального вреда, могут не продолжать числиться в неработающих обществах и устроиться на работу в другие компании. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель губернатора Кемеровской области по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии.

«Продолжать числиться в неработающих обществах, пока долг по зарплате растет, тоже можно, но малоэффективно. Оптимальный вариант — выйти на новую работу в стабильной компании, хороших вакансий достаточно. А долги, накопленные ранее, при продаже имущества должника будут выплачены в соответствии с законом», — говорится в сообщении.

По словам Панова, органы власти и надзорные органы в сложившейся ситуации не останутся в стороне. Возможности выплатить заработную плату работникам частных ООО из бюджета у государства нет, но прокуратура и следственный комитет занимаются вопросами по собственнику и имуществу, продажа которого позволит выплатить долги.

По данным прокуратуры Кемеровской области с целью восстановления нарушенных прав работников прокурорами внесены представления руководителям указанных коммерческих организаций, виновные должностные лица привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

«В результате принятых мер прокурорского реагирования перед работниками данных организаций в период с апреля по июль 2023 года частично погашена задолженность по заработной плате в размере 18,4 млн рублей. Принимаются дальнейшие меры к полной выплате долгов всем работникам», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее мы писали о том, что сотрудникам ООО «Угольэкспорттрейд» не выплачивалась зарплата с февраля по июнь 2023 года. Общая сумма накопившейся задолженности превысила 25 млн рублей.