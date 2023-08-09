Губернатор Травников обозначил задачи для молодёжных центров Новосибирской области

Андрей Травников в ходе рабочей поездки посетил Купинский молодежный центр, который назвал примером по разнообразию направлений работы для всех других подобных учреждений региона.

«Во время посещения всех молодежных центров и открытых пространств я всегда задаю вопрос: чем занимаются в них ребята, как живет эта инфраструктура? Год назад мы перезапустили молодежные центры. Есть желание уйти от формата просто досугового клуба — хотелось бы, чтобы досуг дополнялся активной общественной деятельностью, созданием сообществ по интересам для вовлечения сверстников в участие в городских и районных мероприятиях, в том числе в патриотическую работу или волонтерскую деятельность», — отметил глава региона.

По его словам, Купинский молодежный центр можно считать примером для остальных таких учреждений, так как в нем присутствуют и молодежное направление, и молодые семьи, и поддержка общественных и некоммерческих организаций, и волонтеры.

Центр начал свою работу в январе 2004 года. В 2022 году на базе центра открылся и активно осуществляет свою деятельность опорный центр добровольчества, который объединяет волонтеров Купинского, Здвинского, Татарского, Чановского и Чистоозерного районов. За 2022–2023 гг. в опорном центре значительно выросло количество волонтеров — теперь их более 360 человек.

Также Андрей Травников посетил Купинский районный музейно-мемориальный комплекс на территории более 4000 кв. м, где в последние пять лет идет активное развитие, строительство и реконструкция. В октябре 2022 года на территории комплекса установлен боевой самолет СУ-24. В феврале 2022 года музею передан автомобиль ЗИЛ-157 1958 года выпуска. Проведена долгая и трудоемкая работа по реконструкции легендарной «Катюши» — изготовление реактивной системы залпового огня и макетов ракетных снарядов М-13 калибра 132 мм, которая в 2023 году проехала на 9 Мая по улицам города.

В День Победы 2023 года на территории комплекса загорелся Памятный огонь у подножья Стены Памяти, который подчеркивает важность мемориала. За последние годы на реконструкцию Парка Победы направлено более 20 млн рублей как из средств местного бюджета, так и привлеченных внебюджетных.

В 2022 году музеем закуплено современное оборудование, которое позволяет усилить образовательно-воспитательный и культурно-просветительский потенциал музея. Это и мультимедийное оборудование, и новые витрины, и акустическая система для Парка Победы, и демонстрационно-выставочное оборудование. Мемориальный комплекс активно развивается и как туристический ресурс.

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