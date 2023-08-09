Более 2 тысяч человек под Новосибирском остались без света из-за аварии

Павел Ганьшин
 
Обрыв ЛЭП
Фото из ТГ-канала АО "РЭС"

В результате аварии 9 августа свыше 2 тысяч жителей Новосибирской области остались без энергоснабжения. Инцидент произошел в селе Новолуговое, информация о происшествии появилась в ТГ-канале АО «РЭС».

Как следует из сообщения, в районе 11 утра 9 августа грузовик, разгружавший щебень, оборвал провода воздушной ЛЭП напряжением 10 киловольт. Результатом этого стало отсутствие электроэнергии у 2190 жителей населенного пункта, а также обесточивание 33 трансформаторных подстанций. Кроме того, без электричества остались несколько водозаборных скважин и очистных сооружений.

Сообщается, что на месте повреждения работает оперативно-выездная бригада электриков, для выполнения ремонтных работ к месту аварии направлена спецтехника. Восстановить подачу питания энергетики планируют к 17:00.

Ранее мы сообщали, что одну из новосибирских энергокомпаний потребовали признать банкротом за долги.

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