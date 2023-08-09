В летней школе «СберЛаб-НГУ» завершился третий ежегодный интенсив

4 августа завершился третий ежегодный летний интенсив «СберЛаб-НГУ» для студентов IT-направлений – в этом году участие в образовательной программе приняли 55 старшекурсников Новосибирского государственного университета.

Участники интенсива работали в команде над проектами, исследовали передовые технологии и развивали необходимые для работы в IT навыки. Эксперты Сбера провели несколько лекций и мастер классов на темы развития и инноваций.

«В этом году на летней школе собрались очень сильные команды. Ребята прошли строгий отбор – число желающих в разы превышало количество мест. Многие студенты имеют высший средний балл, и их проекты охватывают широкий спектр технологий, полезных как для Сбера, так и для СберТеха. На интенсиве график был невероятно насыщенным, порой ребятам было сложно, но они показали впечатляющие результаты, подтвердив высокую планку, которую мы задали», — отметил директор летней школы «СберЛаб-НГУ» Артем Трегубов.

На официальном закрытии студенческие команды представили 14 проектов, среди которых блокчейн-метавселенная, приложение для подборки рецептов с голосовым управлением, сервис для поиска владельцев потерянных животных по чипу и др. Одной из команд выпал шанс развивать реальный продукт «Dolphin.io» на основе искусственного интеллекта от Сбера.

«Я рад, что студенты при выборе проектов уделили особое внимание инновационным решениям и их применимости в ключевых направлениях для Сбера и наших партнеров. Уверен, что во время обучения в летней школе участники приобрели ценный опыт и знания, которые помогут им воплощать идеи в жизнь и продолжать свое развитие. В новом учебном году лучшие из них получат возможность оплачиваемой стажировки в нашей лаборатории «СберЛаб-НГУ» и смогут продолжить работу над проектами, а впоследствии, возможно, и присоединиться к команде Сбера» — подчеркнул региональный директор “Сбербанк-Технологии” и блока “Технологии” в Новосибирске Денис Колодный.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что по «Карте жителя» Новосибирской области стали доступны первые сервисы.