Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер заявил, что не намерен входить в число кандидатов на место главы города. Об этом он сообщил журналистам местных СМИ на выездном совещании 9 августа.

Как стало известно сегодня, Ратнер не будет подавать документы на участие в предстоящем 22 августа конкурсе по выборам мэра Томска. Руководивший городом более двух лет Ратнер заявил, что у него было время все обдумать.

«Я принял решение не подавать документы на выборы мэра, этот раунд я пропущу. В сегодняшних бюджетных условиях администрация города, мэр могут работать эффективно только в связке с областной властью. Позицию главы региона мы все слышали — он хотел бы взаимодействовать с другим человеком», — приводят слова Михаила Ратнера «Вести-Томск».

При этом врио мэра пообещал, что все проекты по благоустройству и строительству, начатые при нем, будут доведены до конца.

На данный момент зарегистрировано два кандидата в мэры Томска: вице-мэр Омска Дмитрий Махиня и директор муниципального предприятия «Асиновский единый ресурсный центр» Александр Вульф.

Ранее мы сообщали, что суд оставил в силе результаты конкурса по назначению мэра Бердска.