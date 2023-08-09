09 Август, Среда

14:47

Главу Колыванского района требуют уволить через суд за коррупцию

14:10

Мигранта в Новосибирске осудят за поджог имущества на 123 млн рублей

13:30

Бойко* и Пирогова не смогли оспорить решение новосибирского горсовета о лишении депутатских мандатов

13:01

В Иркутской области пройдет форум по развитию легкой промышленности

11:00

Обновленная новосибирская школа № 54 откроет свои двери к 1 сентября

10:56

«Континент Сибирь» обсудил ситуацию на рынке веб-разработки, SEO и SMM с компаниями этой сферы

10:32

Новосибирский губернатор отметил высокие темпы работы новосибирских строителей в преддверии их праздника

9:11

Крупный уральский автодилер откроет салон китайской марки OMODA в Сибири

08 Август, Вторник

22:16

Детский лагерь в Новосибирской области проверят за «подготовку к смерти» в расписании и изъятие смартфонов у детей

19:31

500-метровый коттедж за 45 миллионов рублей выставлен на продажу в Новосибирске

19:06

Суд взыскал 10 миллионов рублей с экс-гендиректора «Экологии-Новосибирск»

17:46

В деле о контрабанде иркутского леса появился новый эпизод на 60 миллионов рублей

17:00

Подрядчик Татышев-парка в Красноярске оштрафован на 1 млн рублей за подкуп