9 августа появилась информация о том, что суд рассмотрит иск прокуратуры о досрочном прекращении полномочий главы Колыванского района Новосибирской области Евгения Артюхова. Сообщение об этом опубликовано в VK-сообществе судов общей юрисдикции региона.

Как сообщается, соответствующий иск прокуратуры района был подан в Колыванский райсуд 7 августа. Первое судебное заседание по делу назначено на 25.08.2023.

Данные проверки соблюдения антикоррупционного законодательства показали, что Евгений Артюхов, устроившись по совместительству преподавателем в Колыванский аграрный колледж в декабре 2021 года, подал заявление на получение служебного жилья за счет специализированного жилищного фонда. Заявка Артюхова была рассмотрена в кратчайшие сроки, и с 1 января 2022-го ему компенсировали 100% оплаты жилого помещения и коммунальных услуг. При этом шестеро ранее стоявших в очереди на подобную услугу работников учреждений образования были сдвинуты назад в «листе ожидания». Руководитель района продолжал получать выплаты вплоть до его увольнения из колледжа в мае этого года. После внесенного ему прокурорами представления муниципальный глава возместил полную сумму полученных компенсаций.

По мнению прокуратуры, столь быстрое рассмотрение заявки Артюхова комиссией, в состав которой входят его подчиненные — работники администрации Колыванского района, — и ее удовлетворение в обход ранее поставленных на учет людей нарушило жилищные права граждан и указывает на конфликт интересов. Прокуроры обратились к местным депутатам с представлением о привлечении главы района к ответственности, но те, рассмотрев обращение в конце июня 2023 года, не прекратили полномочия Артюхова. Ранее в начале месяца Артюхова единогласно переизбрали на новый срок.

В нынешнем иске прокурор просит признать незаконным решение Совета депутатов Колыванского района от 28.06.2023 и прекратить полномочия главы администрации района Евгения Артюхова в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.

Немногим ранее мы сообщали об аналогичном иске, поданном прокуратурой в адрес другого главы муниципального образования региона, — главу Убинского района также требуют уволить за коррупцию.