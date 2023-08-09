17 августа в Новосибирске пройдет конференция «Люди и роботы. Инструменты и лайфхаки от лидеров рынка для современного бизнеса». Участники смогут ознакомиться с реальными кейсами того, как можно изменить и усовершенствовать свое дело с помощью различного программного обеспечения.

Сообщается, что участники мероприятия смогут узнать о скиллах и инструментах, которые помогут повысить продажи, усовершенствовать коммуникации с клиентами и автоматизировать бизнес-процессы.

Какие технологии могут помочь ускорить, автоматизировать, систематизировать работу? Как повысить эффективность компании с точки зрения коммуникаций с клиентами и внутренних бизнес-процессов? Какими навыками и знаниями должен обладать руководитель и топ-менеджеры компании? Как увеличить продажи и вывести бизнес на новый уровень благодаря грамотному внедрению и использованию программного обеспечения? — на все эти вопросы постараются дать ответы спикеры конференции, среди которых руководитель проектов Mango Office Дмитрий Титов, замруководителя макрорегиона Сибирь и Дальний Восток Mango Office Анна Баженова, директор по продукту Wazzup Кирилл Харитоненко, дивизиональный управляющий 2ГИС Оксана Шабалина, а также руководитель IT-компании Business Upgrade Владимир Бурков.

Организаторы заявляют, что конференция, которая пройдет 17 августа в 13:00 в конференц-зале компании 2ГИС («Сан Сити»), будет полезна владельцам бизнеса, коммерческим директорам, руководителям отделов продаж и директорам по развитию. Принять в ней участие может любой желающий, для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Участие в мероприятии бесплатное, но количество мест ограничено.

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