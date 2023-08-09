Мигранта в Новосибирске осудят за поджог имущества на 123 млн рублей

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении 34-летнего иностранного гражданина, совершившего поджог 10 автомобилей своего работодателя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По версии следствия, обвиняемый работал по устной договоренности разнорабочим в частном доме, расположенном в дачном товариществе в Заельцовском районе Новосибирска. 9 февраля 2023 года обвиняемый, будучи недовольным условиями и размером оплаты труда, с целью мести потерпевшему путем поджога имущества приготовил маску и перчатки, а также взял пульт управления подъемными воротами гаражей, так как имел доступ к гаражам», — говорится в сообщении.

Иностранец направился в гараж, где находились 10 автомобилей, взял канистру с бензином, облил один из них и поджег. Огонь распространился на остальные 9 автомобилей, а также на материалы отделки гаража и технические коммуникации дома.

Как ранее сообщали очевидцы, шла об автомобилях Mercedes-Benz G-Class, Bentley Bentayga, Lexus RX 450, BMW X5, Toyota Land Cruiser 300, Porsche 911 GT, Dodge Ram, Bentley Continental, Mercedes-Benz AMG GT Roadster, которые располагались на территории коттеджа на Дачном шоссе. Их собственником мог являться новосибирский автогонщик Дмитрий Матвеев.

«В результате преступных действий обвиняемого было повреждено и уничтожено имущество на общую сумму 123 млн рублей. Кроме того, обвиняемый тайно похитил из гаража велосипед, на котором покинул место преступления», — добавили в пресс-службе.

Мужчине инкриминировали пп. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 2 ст. 167 УК РФ (повреждение чужого имущества). Уголовное дело рассмотрит по существу Заельцовский районный суд.

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