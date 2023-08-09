УК «Кузбассразрезуголь» запустила корпоративную программу лояльности для своих сотрудников. Это стало очередным шагом в развитии социальной политики компании, меры корпоративные поддержки которых регулярно совершенствуются и расширяются. Некоторыми деталями новой программы поделилась пресс-служба КРУ.

Новый социальный проект «КРУ PASS» дает возможность горнякам и членам их семей получать скидки на товары и услуги на территории Кузбасса при предъявлении специальных корпоративных карт. Их получают все сотрудники компании — без малого, 17 тысяч человек.

Партнерами программы лояльности стали многие организации, в числе которых гипермаркеты, медицинские центры, а также региональные компании и индивидуальные предприниматели во всех городах присутствия «Кузбассразрезугля». Для сотрудников угольной компании предоставляются индивидуальные скидки до 20% в спортивных клубах, страховых компаниях, а также в кафе, магазинах, центрах детского и семейного досуга. В планах КРУ до конца года расширить партнерскую сеть проекта как минимум вдвое.

«Социальная политика нашей компании направлена на всестороннюю заботу о сотрудниках и членах их семей. Ежегодно мы расширяем наш социальный пакет, включаем в него меры поддержки, которые уникальны для региона и доступны только для работников угольной компании «Кузбассразрезуголь», в их числе и программа лояльности «КРУ PASS». Мы стремимся охватить партнерской сетью не только крупные города региона, но и малые населенные пункты, где живут и работают наши сотрудники», — приводит пресс-служба слова директора по персоналу и общим вопросам УК «Кузбассразрезуголь» Евгении Бажиной.

Ранее мы сообщали о том, что КРУ начал оснащать свои предприятия турбинами-пылеподавителями.