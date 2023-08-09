Как стало известно, в Приангарье 16 августа пройдет первый Байкальский форум легкой промышленности, на котором обещают представить лучшие практики региона и инновационные технологии. Информация о мероприятии появилась на официальном портале Иркутской области.

На мероприятие заявлено более 400 участников: среди них производители из Иркутской области, федеральные бренды, поставщики оборудования, представители вузов и сузов, Минпромторга РФ, органов власти и институтов развития региона.

В рамках форума участники смогут посетить выступления экспертов, среди которых будут глава представительства JUKI в России, главный редактор журнала «Легкая промышленность», руководитель департамента цифровой печати на текстиле компании Konica Minolta (Япония), учредитель компании «Наперсток» и генеральный директор «ПромЭксперт».

По словам организаторов, они постарались сформировать максимально разнообразную программу и охватить наиболее актуальные для легкой промышленности региона темы. Участники форума смогут обменяться опытом и выработать общую стратегию в отношении таких вопросов, как обучение и мотивация специалистов, регистрация торговых знаков, закупки и логистика, а также техническое оснащение и цифровизация.

Организаторами мероприятия выступают Байкальский кластер легкой промышленности и Фонд поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес».

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