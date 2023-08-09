Новое здание школы № 54 в Центральном районе построили на 3 месяца раньше запланированного срока — она будет готова принять учеников уже 1 сентября. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть осмотрел новый объект на улице Крылова и поздравил строителей с их приближающимся профессиональным праздником. Информацией об этом поделилась пресс-служба мэрии.

«По традиции День строителя отмечается в одном из объектов, который сдается в текущем году. На это раз этим объектом стала школа № 54. В 2019 году мы приняли непростое решение — остановить учебный процесс и приступить к сносу прежнего здания школы, которое находилось в аварийном состоянии. Мы столкнулись с недоверием со стороны родителей, жителей микрорайона, ветеранов, которые здесь учились или работали. А сегодня перед нами новое здание, с самым современным оснащением для учебы детей. И что самое главное — школа будет готова не в конце года, не в декабре, как было прописано в контракте, а к 1 сентября, и это лишь один объект из многих других, построенных в этом году. От имени всех новосибирцев благодарю строителей за их непростой труд и поздравляю с профессиональным праздником!» — приводит пресс-служба слова градоначальника.

Как сообщила директор школы № 54 Юлия Езерская, с началом учебного года в учреждении начнется полноценный образовательный процесс. В здании разместятся ученики 5–11-х классов, всего 485 детей, все они будут заниматься в одну смену.

«Прежнее здание было двухэтажным, с узкими коридорами, кабинетов не хватало. Новая школа в сравнении со старой просторная и светлая, с большими холлами, где мы можем проводить общешкольные праздники. На третьем этаже у нас музей, на четвертом — атриум, где проводятся уроки рисования. Всего в школе 23 учебных кабинета, из них три специализированных — физика, химия и биология, — оснащенных современным цифровым оборудованием, позволяющим вести научную деятельность. Предусмотрены отдельные мастерские для мальчиков и девочек. Появился центр инженерного мышления, актовый зал, где мы можем организовать театральную студию. Возможностей открывается очень много», — рассказала директор образовательного учреждения.

Отмечается, что здание построено по нетиповому проекту. Главной задачей было встроить школу в небольшую территорию, ограниченную сложившимся микрорайоном, — и эта задача успешно выполнена.

Ранее мы сообщали, что на площадке той же школы представителей строительной отрасли с наступающим праздником поздравили областные власти во главе с губернатором.