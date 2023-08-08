Вечером 8 августа стало известно, что один из детских лагерей отдыха под Искитимом ждет межведомственная проверка. Ее инициировала уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко. Информация появилась в ТГ-канале детского омбудсмена.

Как сообщает Болтенко, инициатива о проведении проверки детского лагеря отдыха связана с публикациями в СМИ. Некоторые родители отдыхающих там детей рассказали Сиб.фм, что в лагере во время одного из тематических дней, посвященного теме зомби-апокалипсиса, в расписании дня появились такие пункты как «подготовка к смерти» (видимо, вечерний туалет) и «смертельный отбой» (собственно, отбой). Это вызвало возмущение у матерей, чьи дети проводят время в учреждении.

Также мать одного из находившихся в лагере мальчиков сообщила изданию, что у детей в лагере изъяли смартфоны, а связь с домом была разрешена «1 раз каждые 2 дня по 5 минут с телефона вожатого». Женщина сочла это обстоятельство, и то, что мальчики в лагере мылись в летнем душе, несмотря на не всегда жаркую погоду, причиной того, что ее сын простыл, а в условиях отсутствия связи течение болезни усугубилось. По словам женщины, о том, что у детей изымут телефоны никто не предупреждал, и согласия родителей не спрашивал.

Надежда Болтенко написала в своем канале, что обратилась в прокуратуру Новосибирской области и региональное минтруда с предложением о проведении совместной межведомственной проверки для выяснения обстоятельств, указанных в сообщении СМИ. Совместный выезд в упомянутый лагерь специалиста аппарата Уполномоченного по правам ребенка, представителей прокуратуры и областного министерства труда и социального развития состоится завтра, 9 августа.

Ранее мы сообщали о том, что прокуратура обнаружила нарушения в хранении и приготовлении пищи в 4 детских лагерях под Бердском.