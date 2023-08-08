В августе на «Авито» появилось объявление о продаже очередного объекта недвижимости в Новосибирске — двухэтажный коттедж площадью под 500 квадратных метров в районе Военного городка предлагается приобрести за 45 000 000 рублей.

Дом на улице Воинской с шестью комнатами, оснащенный сауной и бассейном, был построен в 2010 году из кирпича. Коттедж стоит на участке площадью 6,5 сотки, на котором разбит сад с цветником и фонтаном. Также в наличии беседка с мангальной зоной и капитальный гараж на одно машино-место.

В подвале здания, кроме упомянутых сауны и бассейна, оборудована комната отдыха с бильярдом и теннисным столом. Также на территории участка имеется хозблок с погребом. Автор объявления указал, что купить «оазис в пыльном городе» можно в ипотеку.

Отметим, что по соседству разместилось объявление о продаже уже трехэтажного кирпичного дома в с. Ленинское, расположенного на участке в 40 соток и имеющего общую площадь жилых и хозяйственных построек в 1000 «квадратов». При этом стоимость второго лота лишь на миллион рублей больше.

Ранее мы сообщали, что на том же сервисе появилось объявление о продаже недостроенного ТЦ в Красноярске за 350 миллионов рублей.