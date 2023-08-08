8 августа появилась информация, что в ходе расследования уголовного дела о контрабанде лесоматериалов в Иркутской области следователи выявили дополнительный эпизод противоправной деятельности. Сообщение об этом появилось на портале Восточно-Сибирского Линейного управления МВД.

Как следует из опубликованной информации, «участник внешнеэкономической деятельности, действуя в группе с иными лицами, занимавшимися скупкой незаконно заготовленной древесины, путем недостоверного таможенного декларирования незаконно экспортировал в иностранное государство более 12 тыс. куб. м. пиломатериалов из сосны и лиственницы». Стоимостью незаконно вывезенной древесины составила более 60 млн. рублей.

Ранее сотрудники Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры и Пограничного управления ФСБ России по республике Бурятия выявили два эпизода контрабанды лесоматериалов на общую сумму более 500 миллионов рублей, совершенных теми же лицами. Уголовное дело заведено по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов), максимальное наказание по ней составляет до 12 лет лишения свободы.

Некоторое время назад бывший директор одного из лесоперерабатывающих предприятий Приангарья также стал фигурантом уголовного дела о контрабанде леса. Ему вменяют ущерб на 50 миллионов рублей.