В Красноярске подрядчика Татышев-парка оштрафовали на 1 млн рублей. Подкупив руководство парка, он получил вне конкуренции доступ к контрактам на 42 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В июле 2021 года руководство МАУ «Татышев-парк» начало поиск организаций для выполнения работ по монтажу/демонтажу новогодней ёлки, разработке, техобслуживания светодиодной системы парка, вантового моста и др. Общая стоимость четырех контрактов составила 42 млн рублей.

Чтобы их заполучить в обход «честных» торгов, руководитель организации «Сибирский тёплый дом» предложил директору парка вознаграждение в 200 тыс. рублей, на что получил согласие. Для реализации криминальной схемы в качестве участников торгов были привлечены подставные фирмы, учреждение оказало помощь в составлении аукционной документации.

Подрядчик приступил к работам и «рассчитался» с директором парка, однако подкуп обернулся для компании административным штрафом по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). На счета организации наложен арест до уплаты штрафа. Также фирма лишена права участвовать в аукционах на 2 года.

Уголовное дело в отношении экс-директора МАУ «Татышев парк» о получении крупной взятки находится в производстве следствия.

По данным Rusprofile ООО «СТД» зарегистрировано 15 декабря 2003 года в городе Красноярске. Руководитель и единственный учредитель организации: директор Евгений Канский. Основным видом деятельности является торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями.

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