Как стало известно, «Карта жителя» Новосибирской области уже предлагает новосибирцам первые полезные сервисы — например, покупку билетов в учреждения культуры за счет областного бюджета. Проект реализуется в регионе при участии Сбера, пресс-служба компании рассказала об особенностях этого инструмента.

Как сообщается, решение создано на базе программного обеспечения ИС «Профиль держателя карты жителя», разработанного АО «Расчётные решения». Система формирует цифровой профиль жителя области, проактивно определяет доступные гражданину меры поддержки и взаимодействует с платёжно-идентификационной инфраструктурой для их доставки.

Как уже было сказано, жителям Новосибирской области доступны первые сервисы по Карте жителя. В неё был интегрирован сервис «Лаврентьевская карта», который позволяет приобретать билеты в учреждения культуры Новосибирской области за счёт средств регионального бюджета. Уже сейчас аспиранты-очники могут купить на сайте «Афиша» льготные билеты в музеи, театры и кинотеатры области на сумму до 5000 рублей. В дальнейшем владельцам карт будут доступны транспортный сервис, адресное проактивное информирование о льготах при рождении ребёнка и льготах для многодетных семей, а также интерактивный навигатор мер социальной поддержки семей.

Для получения доступа к этим сервисам и льготам нет необходимости приобретать специальную карту или предъявлять удостоверение льготника — достаточно зарегистрировать банковскую карту платежной системы «Мир» любого банка на специализированном портале либо в мобильном приложении «Карта жителя НСО». В перспективе у школьников, студентов, пенсионеров, многодетных родителей, молодых семей будут свои наборы льготных региональных сервисов.

«Мы реализовали проект «Карта жителя» в Новосибирской области и планируем развивать это решение и в других регионах Российской Федерации. Благодаря Карте жителя граждане смогут просто получить доступ к социальным сервисам и мерам поддержки, используя в качестве ключа обычную банковскую карту «Мир» любого банка», — приводит пресс-служба слова старшего вице-президента, руководителя блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрия Малых.