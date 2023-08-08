В Красноярске в новое производство погрузчиков вложили полмиллиарда рублей

Машиностроительный завод «Борус» в Красноярске запустил серийное производство фронтальных погрузчиков и комплектующих, которое способствует импортозамещению зарубежных производителей. Об этом «Континенту Сибирь» сообщили в пресс-службе компании.

Общие инвестиции в создание нового цеха составили 500 млн рублей, из которых 200 млн рублей в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия» на приобретение высокотехнологичного оборудования предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

«При поддержке ФРП мы смогли оснастить новый производственный цех

современным оборудованием. Одновременно с этим собственный конструкторский

отдел компании разработал раму, ковш, стрелу, кабину и капот для фронтальных

погрузчиков. В результате мы начали в новом цеху выпуск погрузчиков марки Borus в

среднем ценовом сегменте грузоподъемностью 3, 3,5, 5 и 8 тонн», — рассказал

директор ООО «Борус» Павел Пестриков. Его слова приводит пресс-служба.

До запуска нового производства, по данным компании, зарубежные производители

занимали более 90% рынка фронтальных погрузчиков в России. Создание нового

производства поможет снизить долю импорта в этом сегменте спецтехники. В ходе реализации проекта создано 47 рабочих мест.

Компания «Борус» — современное производственное предприятие, созданное в 2019 году в Красноярске на базе производственного подразделения финансово-промышленной группы «Карьерные машины», работающей с 2003 года в сфере поставок и сервисного обслуживания спецтехники. Завод занимается производством навесного оборудования для дорожно-строительной, лесозаготовительной и горнодобывающей техники, а также выпускает самоходную погрузочно-разгрузочную технику, поэтапно переходя от крупноузловой сборки к максимальной локализации производства.

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