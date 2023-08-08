8 августа появилась информация о том, что суд удовлетворил иск прокурора к администрации Чемальского района Республики Алтай. Причиной иска стало плачевное состояние автодороги на территории района. Сообщение об этом опубликовано в ТГ-канале республиканской прокуратуры.

Как следует из сообщения, прокуратура в рамках надзора за исполнением требований законодательства в области безопасности дорожного движения выявила неудовлетворительное состояние дороги Элекмонар — Каракол на всем ее протяжении. Также выяснилось, что на дорогу не оформлена надлежащая документация.

Прокуратура подала в Чемальский районный суд исковое заявление к муниципальным властям с требованиями устранить нарушения. Администрации района необходимо привести саму дорогу и сопутствующую документацию в порядок — оценить состояние дороги, привести дорожное полотно к состоянию, предусмотренному ГОСТом, а также оформить все необходимые по закону документы. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме, на устранение всех нарушений у чиновников будет 1 год со дня вступления судебного решения в силу.

Напомним, в прошлом месяце на этой дороге произошло два ДТП с туристическими группами. 14 июля в окрестностях села Элекмонар перевернулся ГАЗ-66, перевозивший неорганизованную группу туристов на Каракольские озера, пострадавшим в аварии понадобилась медпомощь. Спустя 11 дней на том же маршруте снова произошла авария с грузовиком, в кузове которого находилось 15 туристов. Один из них погиб, несколько человек получили различные травмы. По обоим случаям правоохранителями сейчас ведется расследование.

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