Как стало известно 8 августа, в отношении главы Убинского района Олега Конюка был подан иск о досрочном прекращении полномочий чиновника, истцом выступила прокуратура Новосибирской области. Информацией об этом поделился ТАСС.



Агентство со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах сообщает, что причиной подачи иска стало нарушение Олегом Конюком законодательства о противодействии коррупции: сообщается, что чиновник трудоустроил в районную администрацию своих родственников.

Пресс-служба Барабинского суда сообщила ТАСС, что должность замглавы администрации Убинского района занимает двоюродная сестра Олега Конюка, а другой его родственник работает в отделе ГО и ЧС.

Избранный главой Убинского района в 2015 году Конюк уже попадал в поле зрения правоохранительных органов: так, в 2018-м он стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. В декабре того же года группу лиц на территории района застали за отстрелом редких животных, на которых они не имели охотничьей лицензии, — Конюк попал в число подозреваемых, но свою вину не признал и был оправдан в конце 2020 года, однако в процессе повторного рассмотрения дела судом в 2021 году чиновника оштрафовали на 800 тыс. руб. и запретили охотиться в течение 2 лет. В августе 2022-го Олега Конюка единогласно переизбрали главой района на новый срок. На это обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн, направивший обращения генпрокурору РФ и губернатору региона и назвавший возвращение Конюка на руководящую должность «дискредитацией государства и органов власти».

Ранее мы сообщали, что депутат и заведующая техникумом из Куйбышевского района Новосибирской области, ставшая фигурантом дела о коррупции, была арестована судом.