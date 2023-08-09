«Континент Сибирь» обсудил ситуацию на рынке веб-разработки, SEO и SMM с компаниями этой сферы

8 августа в ресторане TWENTY TWO «Континент Сибирь» собрал топ-менеджеров новосибирских компаний сферы веб-разработки, SEO и SMM-продвижения. В ходе неформальной встречи участники рассказали о своем видении текущей ситуации на рынке, своих планах и наблюдениях.

В традиционной ежегодной встрече приняли участие глава группы компаний ITConstruct Роман Петров, директор «ITConstruct Маркетинг» Евгений Стахов, основатель коммуникационного агентства Idea Nova Артем Чучакин, основатель компании Kontur Александр Кириллов, основатель digital-агентства Wow Николай Глухих, cооснователь компаний Postilla и Hook Production, общественный представитель бизнес-омбудсмена Новосибирской области в сфере ИТ Олег Лупиков.

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В ходе встречи участники обсудили различия в поведении заказчиков в разных регионах России, вопросы ценообразования оказываемых услуг, поделились своими наработками с точки зрения удержания персонала, затронули тему развития ИТ-проектов на международных рынках, особенностей SMM-продвижения в странах Юго-Восточной Азии, а также подискутировали о том, какие мероприятия нужны рынку.

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