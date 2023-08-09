«Континент Сибирь» обсудил ситуацию на рынке веб-разработки, SEO и SMM с компаниями этой сферы

Александр Резников
 
Фото Михаила Перикова
Фото Михаила Перикова

8 августа в ресторане TWENTY TWO «Континент Сибирь» собрал топ-менеджеров новосибирских компаний сферы веб-разработки, SEO и SMM-продвижения. В ходе неформальной встречи участники рассказали о своем видении текущей ситуации на рынке, своих планах и наблюдениях.

В традиционной ежегодной встрече приняли участие глава группы компаний ITConstruct Роман Петров, директор «ITConstruct Маркетинг» Евгений Стахов, основатель коммуникационного агентства Idea Nova Артем Чучакин, основатель компании Kontur Александр Кириллов, основатель digital-агентства Wow Николай Глухих, cооснователь компаний Postilla и Hook Production, общественный представитель бизнес-омбудсмена Новосибирской области в сфере ИТ Олег Лупиков.

В ходе встречи участники обсудили различия в поведении заказчиков в разных регионах России, вопросы ценообразования оказываемых услуг, поделились своими наработками с точки зрения удержания персонала, затронули тему развития ИТ-проектов на международных рынках, особенностей SMM-продвижения в странах Юго-Восточной Азии, а также подискутировали о том, какие мероприятия нужны рынку.

Оставляйте заявки на вступление в нашу WhatsApp-группу рынка веб-разработки и SEO-продвижения Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  