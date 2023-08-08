Работники омского вуза пойдут под суд по делу о мошенничестве

В Омской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Обвинение предъявлено четверым работникам омского вуза. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

По данным следствия, в 2014 году сотрудники одного из университетов Санкт-Петербурга провели научно-исследовательскую работу на тему «Формирование системы социальной адаптации иностранных мигрантов в России посредством культурной интеграции», по которой подготовили отчет и опубликовали в сети Интернет.

Через три года проректор омского вуза вступил в сговор с ректором и еще двумя работниками и под предлогом выполнения научного исследования на схожую тему, только применительно к Омской области, спланировал выдать вышеупомянутый отчет за свой, частично изменив содержание текста, и похитить тем самым денежные средства вуза.

Стоимость инициированной фигурантом научно-исследовательской работы, тема которой не являлась перспективным направлением научной деятельности вуза ,составляла, согласно смете, 2 700 000 рублей: 1,7 млн рублей — на заработную плату научным сотрудникам, остальное — затраты на социальное страхование и командировки. Открытие исследования не было согласовано на заседании научно-технического совета.

По факту фигуранты не проводили исследований по заявленной работе, не готовили отчетов, а их руководитель, осознавая противоправность этих действий, санкционировал выплату денежных средств общей суммой 1,8 млн рублей, которыми обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

Уголовное дело по существу рассмотрит Первомайский районный суд города Омска. Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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