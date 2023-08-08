Промышленное производство Новосибирской области прирастает темпами выше среднероссийских

7 августа на новосибирском заводе «ЭЛСИБ» введен в эксплуатацию обновленный производственный корпус. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в его открытии и лично дал старт работе нового участка катушечной обмотки электродвигателей, нажав кнопку на гидравлическом формообразующем станке.

В ходе визита на предприятие Андрей Травников также ознакомился с текущим состоянием дел и пообщался с сотрудниками завода, поблагодарив их за работу по расширению производства и увеличению объемов выпускаемой продукции. «Новосибирская промышленность развивается в соответствии с теми задачами, которые мы для себя определили несколько лет назад, — прирастать темпами более высокими, чем среднероссийские. Который год подряд наше обрабатывающее производство прирастает темпами выше, чем в среднем по стране. На это не повлияли ни пандемия, ни санкции и ограничения, — отметил глава региона. — Есть масса примеров, когда не только создаются новые производства, но и возрождаются, заполняются оборудованием цеха, которые годами и десятилетиями простаивали. Спрос на промышленные здания в Новосибирской области сегодня очень высокий. Кто-то может подумать, что это влияние роста загрузки нашего оборонно-промышленного комплекса, но это не так. Во всех отраслях есть такие примеры. «ЭЛСИБ» — энергетическое машиностроение, ПФК «Обновление» — фармацевтика, «Элтекс» —радиоэлектроника, завод имени Кузьмина — металлургия, «Продмаш» — аграрное машиностроение, перечень можно продолжать. Это подтверждение верности нашей промышленной и инвестиционной политики, мер поддержки образовательного комплекса, потому что многие решения принимаются благодаря тому, что у нас хорошая образовательная база и квалифицированные кадры. Мы продолжаем реализовывать стратегию — развиваться быстрее, чем все остальные».

В регионе сегодня реализуется государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области», утвержденная постановлением правительства Новосибирской области. Также предприятия могут воспользоваться поддержкой государственного фонда развития промышленности Новосибирской области.

Индекс промышленного производства в Новосибирской области по итогам 2022 года составил 100,3% к уровню 2021 года (среднероссийский показатель за аналогичный период — 99,4%). В первом полугодии 2023 года темпы развития оказались еще выше — 105,6% (среднероссийский показатель — 102,6%). Основу промышленного комплекса Новосибирской области составляют обрабатывающие производства.

Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО Дмитрий Безмельницын рассказал, что ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей предопределен ростом выпуска продукции и спроса на нее. Турбо- и гидрогенераторы, выпускаемые заводом, поставляются по всему миру. «География поставок у нас сегодня очень широкая — это все регионы России, а также дальнее зарубежье. Сейчас мы имеем действующие контракты на поставку двигателей в Индию на атомную станцию «Куданкулам», в Бангладеш на строящуюся АЭС «Руппур», в Турцию на строящуюся АЭС «Аккую», в Китае, Болгарии есть контракты. Сейчас будет разворачиваться очень крупный проект — строительство атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте, и я уверен, что мы также примем в нем участие», — подчеркнул Дмитрий Безмельницын.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, как и зачем губернатор Новосибирской области поддержал руководство «Ангиолайна».