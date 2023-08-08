С дорожников Новосибирска взыскали 300 тысяч рублей за травмирование пенсионерки на льду

Ольга Степанова
 
С дорожников Новосибирска взыскали 300 тысяч рублей за травмирование пенсионерки на льду
Фото пресс-службы прокуратуры Новосибирской области

Суд в Новосибирске в очередной раз взыскал компенсацию морального вреда с городского дорожно-эксплуатационного учреждения. Пострадавшей стала пенсионерка, получившая травмы в результате падения на скользком, необработанном тротуаре, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

«Железнодорожный районный суд удовлетворил требования прокурора о взыскании с МКУ «ДЭУ-1» в пользу пенсионерки 300 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В ходе прокурорской проверки весной 2023 года установлено, что в результате ненадлежащей очистки от снега и льда тротуара на ул. Челюскинцев пенсионерка упала и получила закрытый перелом бедренной кости. 74-летняя женщина вынуждена была проходить длительный курс лечения после получения травмы.

В июле текущего года Заельцовский районный суд Новосибирска взыскал с МКУ «ДЭУ-1» 659 тыс. рублей в пользу местного жителя за причиненный вред здоровью, а также компенсацию суммы заработка, утраченного из-за повреждения здоровья в результате падения на льду.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что новосибирец на BMW X5 влетел в яму и отсудил у мэрии города 300 тыс. рублей.

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