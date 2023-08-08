Мэрия Омска ищет инвесторов для строительства трех крупных складов и заправки

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска объявил о проведении аукциона по аренде четырех земельных участков. Об этом сообщили в пресс-центре городского управления.

Для строительства склада, объекта хранения автотранспорта предлагается земельный участок площадью 12 409 кв. м, расположенный примерно в 1000 метрах по направлению на северо-запад от дома № 38е по улице Нефтезаводской в Советском округе. Согласно конкурсной документации, начальный размер ежегодной арендной платы составляет 1 047 100 рублей.

Два земельных участка для строительства складов в Кировском округе: первый из них имеет площадь 9793 кв. м и расположен по улице 22 Декабря (начальный размер ежегодной арендной платы составляет 926 900 рублей), второй — 12 603 кв. м, расположен в 1640 метрах по направлению на северо-запад от дома № 40 по улице 2-й Солнечной с заявленной арендной платой 1 076 500 рублей в год.

Также для строительства автозаправки предлагается земельный участок 652 кв. м, расположенный по улице Целинной в Ленинском округе, начальная стоимость ежегодной арендной платы за участок — 133 100 рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 6 сентября 2023 года. Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой площадке «РТС-тендер». Победитель будет определен 11 сентября 2023 года.

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